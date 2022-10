V Nemčiji napadli skupino Ukrajink, dve mladoletnici poškodovani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški policisti še vedno iščejo priče napada na štiri mlade Ukrajinke, ki se je zgodil pretekli petek. Skupina najstnikov je dekleta zmerjala z rasističnimi izjavami in jih tudi fizično napadla.

Alleged right-wing violence in Hoyerswerda: Ukrainian refugees attacked https://t.co/FoM30c84GH — Peter van Breda (@Staatsbahn) October 27, 2022

Incident se je v vzhodni nemški zvezni deželi Saška v mestu Hoyerswerda zgodil pretekli petek, policija pa od tedaj išče priče napada na štiri mlade Ukrajinke, ki jih je skupina najstnikov tudi fizično napadla.

"Dve ukrajinski najstnici, stari 15 in 16 let, sta lažje poškodovani," so sporočili s policije.

Incident sovpada s požarom, ki je pred tednom dni izbruhnil v hotelu na severovzhodu Nemčije, kjer so bili nastanjeni begunci iz Ukrajine. Policisti sumijo, da je bil požar podtaknjen.