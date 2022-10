245. dan vojne v Ukrajini. Semen Pegov, na spletu znan kot Wargonzo, vojni bloger, novinar, propagandist in velik podpornik ruske invazije na Ukrajino, je 23. oktobra objavil fotografijo z bojišča v Donbasu, na kateri je poziral skupaj z Denisom Pušilinom, vodjo proruskih separatistov na vzhodu Ukrajine. Dan pozneje je stopil na protipehotno mino, domnevno celo na rusko, ki mu je močno poškodovala nogo. Ruska raketa je zjutraj ubila dva človeka v Dnipru, četrtem največjem ukrajinskem mestu. Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je znova kritiziral napredek ruskega napada na sosednjo Ukrajino in rusko vodstvo označil za šibko. ZDA, Evropsko unijo in Nato je obtožil enostranske izdaje zaradi pošiljanja orožja v Kijev.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



11.41 Tako poskušajo med vojno učiteljice razvedriti otroke

11.16 Znani ruski vojni hujskač stopil na mino

9.30 Norveške oblasti prijele domnevnega ruskega vohuna

8.43 Ukrajina: V ruskem raketnem napadu umrla nosečnica

8.08 Sunak v pogovorih z Bidnom in Zelenskim poudaril podporo Ukrajini

7.55 Britanski obveščevalci: Ukrajinci razstreljujejo železnice, to vse bolj skrbi Rusijo

22.15 Kadirov ostro zagrozil Zahodu: Uničili jih bomo, kolikor jih je

Ukrajinski otroci so se morali v času ruskih napadov skriti v zaklonišča skupaj s svojimi učiteljicami. Da bi čas, ki ga preživijo v zakloniščih, minil čim bolj sproščeno in brez misli, da nad njimi divja vojna, so učiteljice predvajale ukrajinsko uspešnico Stefania, ki jo je za Ukrajino letos na Evroviziji izvedel Kalush Orchestra. Pesem so zapeli skupaj in tako vsaj za nekaj časa pozabili na vojno.

Ukrainian kids singing hit song Stefania in the bomb shelter during an air raid alert.



Glory to the teachers who are doing everything they can so kids don't feel scared!



📹: SOS Ukraine e.V./Facebook pic.twitter.com/0owVktT009 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 25, 2022

11.16 Znani ruski vojni hujskač stopil na mino

V skupino WarGonzo na Telegramu je eden od sledilcev ruskega navijača za vojno v Ukrajini prilepil videoposnetek, ki prikazuje Semena Pegova takoj po tem, ko je v Donbasu stopil na protipehotno mino. Šlo bi lahko celo za tako imenovani prijateljski ogenj, saj naj bi bila mina pravzaprav ruska.

WarGonzo, a RU propagandis, the moment after stepping on a mine (probably a RU mine)

You should have stayed home like all the other invaders!#Ukraine pic.twitter.com/fCLd5gjo5E — P.Style (@PStyle0ne1) October 23, 2022

Pojavili so se tudi posnetki Pegova z okrvavljenim stopalom in kasneje v bolnišnični postelji.

WarGonzo, vojni blog in kanal na Telegramu, ki ga upravlja Pegov, naj bi bil sicer povezan z ruskimi obveščevalci. Kanal WarGonzo na Telegramu ima sicer več kot 1,3 milijona sledilcev.

Pegov in vodja proruskih separatistov Denis Pušilin dan pred korakom, ki je zapečatil vojno kariero ruskega propagandista v Ukrajini:

9.30 Norveške oblasti prijele domnevnega ruskega vohuna

Norveška protiobveščevalna služba (PST) je v torek sporočila, da je prijela moškega, osumljenega, da je ruski vohun. Moški, ki naj bi se izdajal za brazilskega akademika, je na univerzi v Tromsu na severu Norveške delal na področju norveške arktične politike in hibridnih groženj. Sodišče mu je odredilo štiritedenski pripor.

Norveške oblasti sumijo, da je moški, ki so ga prijeli v ponedeljek zjutraj na poti na delovno mesto, pravzaprav Rus, ki dela za rusko tajno službo in je na Norveško prišel s ponarejenimi dokumenti, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Menimo, da pod krinko dela za ruske oblasti," je za televizijo TV2 povedala namestnica direktorja PST Hedvig Moe.

Po navedbah norveške radijske postaje NRK je moški, star od 30 do 40 let, na univerzo v Tromsu prišel jeseni 2021 kot raziskovalec. Med drugim naj bi bil del tamkajšnje raziskovalne skupine, ki preučuje hibridno vojskovanje.

Veleposlaništvo Moskve v Oslu je za tamkajšnje medije povedalo, da identitete moškega ne pozna. Glede na poročanje tamkajšnjih medijev je osumljenec sam obtožbe zanikal, poroča britanski BBC.

Zadnja afera sledi vrsti aretacij ruskih državljanov, obtoženih vohunjenja. Med drugim so upravljali brezpilotne letalnike nad norveškim ozemljem in nezakonito fotografirali nekatera območja.

8.43 Ukrajina: V ruskem raketnem napadu umrla nosečnica

Ruska raketa je zjutraj ubila dva človeka v Dnipru, četrtem največjem ukrajinskem mestu. Med ubitimi je bila tudi nosečnica, je sporočila nekdanja tiskovna predstavnica ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Julija Mendel. V napadu so bili trije ljudje ranjeni in hospitalizirani, je sporočila.

“We fight terrorists every day...



Another missile attack took place today. As a result, two people were killed in Dnipro. Including a pregnant woman. Three victims were hospitalized.



We will never forgive. Retaliation will be fair and inevitable” - @ZelenskyyUa pic.twitter.com/FRNaglCmOf — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 26, 2022

8.08 Sunak v pogovorih z Bidnom in Zelenskim poudaril podporo Ukrajini

Ameriški predsednik Joe Biden in novi britanski premier Rishi Sunak sta se v torek dogovorila, da bosta sodelovala pri podpori Ukrajini in se postavila po robu Kitajski. Nadaljnjo močno podporo Londona Kijevu je Sunak obljubil tudi v pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, poročajo tuje tiskovne agencije.

Biden in Sunak sta v prvem telefonskem pogovoru, odkar je Sunak v torek prevzel položaj in postal tretji britanski premier letos, tudi poudarila poseben odnos med Londonom in Washingtonom ter napovedala, da bosta sodelovala pri krepitvi globalne varnosti in blaginje, so sporočili iz Bele hiše.

Voditelja sta se strinjala, da morata državi sodelovati pri podpori Kijevu in vztrajati, da mora Rusija odgovarjati za napad na Ukrajino. Dogovorila sta se tudi, da bosta odgovorila na izzive, povezane s Kitajsko.

Z Downing Streeta pa so sporočili, da sta Sunak in Biden govorila o sodelovanju med državama, tako dvostranskem kot v nekaterih regijah, kot je indijsko-pacifiška. Dogovorila sta se, da se bosta sešla na dvostranskih pogovorih ob robu vrha skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20).

Dotaknila sta se tudi vprašanja Severne Irske in se strinjala, da je na tem območju treba ohraniti varnost s spoštovanjem velikonočnega sporazuma iz leta 1998.

Nadaljnjo močno podporo Kijevu je Sunak v torek obljubil tudi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Po navedbah tiskovnega predstavnika Downing Streeta sta se v pogovoru strinjala, da je treba nadaljevati pritisk na režim ruskega predsednika Vladimirja Putina z gospodarskimi sankcijami.

Ukrajinski predsednik je v pogovoru prek videopovezave tudi presodil, da sta Ukrajina in Velika Britanija v zadnjem času dosegli novo raven v odnosih, da pa je še potencial za krepitev sodelovanja med njima. Sunaka je tudi povabil, naj obišče Ukrajino.

7.55 Britanski obveščevalci: Ukrajinci razstreljujejo železnice, to vse bolj skrbi Rusijo

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sjWLyEfmxf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ct2pdrwjTp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 26, 2022

Britansko obrambno ministrstvo je objavilo najnovejše poročilo svoje vojaške obveščevalne službe o vojni v Ukrajini. Navaja, da je 24. oktobra guverner regije Belgorod v Rusiji sporočil, da je eksplozija naprave poškodovala železnico v bližini vasi Novožibkovo, približno 15 kilometrov od meje Rusije in Belorusije. Gre za progo na glavni železniški povezavi med Rusijo in južno Belorusijo, trdijo Britanci.

Po poročilu ruska vojska za prevoz sil v Ukrajino uporablja predvsem železnico. Toda z več kot 33 tisoč kilometrov dolgim ​​železniškim omrežjem, ki večinoma prečka osamljena območja, je izredno zahtevno zavarovati sistem pred fizičnimi grožnjami. Rusko vodstvo bo zato vedno bolj zaskrbljeno, da tako majhna skupina državljanov dovolj nasprotuje vojni v Ukrajini, da je pripravljena na fizično sabotažo, so zapisali v poročilu.

Odgovornost za napad je prevzela ruska protivojna skupina Stop the Wagons (STW). To je že šesti primer napada na rusko železniško infrastrukturo od junija.

22.15 Kadirov ostro zagrozil Zahodu: Uničili jih bomo, kolikor jih je

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je znova kritiziral napredek ruskega napada na sosednjo Ukrajino in rusko vodstvo označil za šibko. "Prej smo rekli, da izvajamo posebno vojaško operacijo na ozemlju Ukrajine, a vojna že poteka na našem ozemlju," je na aplikaciji Telegram zapisal Kadirov in dodal, da je zelo nezadovoljen s položajem.

Zahodnim državam, ki podpirajo Ukrajino, je zagrozil z uničenjem. V pokrajinah ob meji z Ukrajino so že uvedli izredne razmere, je povedal Kadirov. "Vendar še naprej streljajo na miroljubne državljane in civilne zgradbe", ruski odziv na to pa je bil "šibak", je dejal Kadirov.

Kadirov je ZDA, Evropsko unijo in zvezo Nato obtožil enostranske izdaje zaradi pošiljanja orožja v Kijev. Dejal je, da je Zahod leta poskušal izstradati Rusijo s hladno gospodarsko vojno in mu ni uspelo.

"Zahod želi Rusijo zdaj spraviti na kolena in jo spremeniti v suženjsko državo," je dejal Kadirov in dodal: "Uničili jih bomo, kolikor jih je in kolikor vojakov in tehnologije bodo poslali." Kadirov, znan po svoji brutalnosti v Čečeniji, je postal eden od najbolj gorečih zagovornikov vojne. Kot smo že pisali, je v boj poslal tudi lastne sinove.

Oleksij Danilov, sekretar ukrajinskega sveta za nacionalno varnost, je Kadirovu svetoval, naj se umakne iz Ukrajine, dokler se je še mogoče boriti za neodvisnost Čečenije. V nasprotnem primeru se bodo Rusi "vrnili ter pobili čečenske ženske in otroke", je Danilov zapisal na Twitterju.