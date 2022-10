244. dan ruske invazije na Ukrajino. Rusija je med "dokaze" o ukrajinskih zmožnostih za izdelavo tako imenovane umazane bombe, ki okolico onesnaži z radioaktivnim materialom, vrinila fotografijo, ki je nastala v Sloveniji. V najnovejših posnetkih, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, mobilizirani ruski vojaki trdijo, da so jih na polja Ukrajine "vrgli kot pse" brez informacij, navodil in opreme.

08.13 Rusija svet o ukrajinski "umazani bombi" prepričuje s fotografijo iz Slovenije

07.45 IAEA bo na zahtevo Ukrajine pregledala dve jedrski lokaciji

06.20 Mobilizirani ruski vojaki: "Ne vemo, kje smo, rove kopljemo z rokami"

08.13 Rusija svet o ukrajinski "umazani bombi" prepričuje s fotografijo iz Slovenije

Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je na Twitterju objavilo domnevne informacije ruskega obrambnega ministrstva, da sta dve organizaciji v Ukrajini dobili navodila za izdelavo jedrske bombe:

Fotografijo, ki prikazuje radioaktivne odpadke, so Rusi sicer izmaknili Sloveniji. Jasno je namreč razvidno, da so napisi na vrečkah v slovenščini, ista fotografija pa je bila tudi večkrat uporabljena v slovenskih materialih o radioaktivnih odpadkih, na primer v predstavitvi Agencije Arao o ravnanju z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev iz maja 2010.

Foto: Agencija Arao

07.45 IAEA bo na zahtevo Ukrajine pregledala dve jedrski lokaciji

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) bo na zahtevo Kijeva v kratkem pregledala dve jedrski lokaciji v Ukrajini, je sporočil generalni direktor agencije Rafael Grossi. Inšpektorji bodo v luči nedavnih ruskih obtožb, da Kijev pripravlja umazano bombo, na lokacijah preverili morebitne neprijavljene jedrske dejavnosti.

Kot je dejal Grossi, je IAEA od Ukrajine prejela pisno prošnjo za pregled dveh neimenovanih jedrskih lokacij. Obe sta v preteklosti že bili pod nadzorom IAEA, inšpektorji pa so ju redno obiskovali.

"IAEA je pred enim mesecem pregledala eno od teh lokacij in vse naše ugotovitve so bile skladne z ukrajinskimi izjavami o nadzornih ukrepih," je dejal Grossi in pojasnil, da na omenjeni lokaciji nazadnje niso našli nobenih neprijavljenih jedrskih dejavnosti ali materiala.

Inšpektorji bodo lokaciji obiskali v prihodnjih dneh, je še napovedal Grossi, ne da bi navedel podrobnosti. Povedal je le, da gre za objekta, ki ju je v okviru svojih obtožb Ukrajine, da ta pripravlja t. i. umazano bombo, omenila Rusija, navaja dpa.

Umazana bomba je izraz, s katerim se označuje konvencionalno orožje, ki nosi jedrski material. Običajno je sestavljena iz razstreliva in radioaktivnega materiala, ki je lahko v obliki majhnih kroglic ali prahu. Namen je razširitev jedrskega materiala, zaradi česar je predvsem nevarna za civiliste.

06.20 Mobilizirani ruski vojaki: "Ne vemo, kje smo, rove kopljemo z rokami"

Vojaki, ki pravijo, da prihajajo iz Krasnodarja na jugu Rusije, trdijo, da so jih po mesecu dni prevoza med različnimi lokacijami odvrgli "nekje na poljih Ukrajine" brez radia, streliva in zdravil. Pravijo, da sploh ne vedo, kje so, poroča Telegraph.

Dodali so, da živijo v luknjah, izkopanih z golimi rokami, in v njih spijo pri izjemno nizkih temperaturah. "Dva človeka sta tako bolna, da sta hospitalizirana," trdijo možje. Povedali so tudi, da so morale družine plačevati celo vojaške uniforme, zato so morali "kopati luknje z golimi rokami, ker niso imeli lopat".

"Ni lopate, ničesar. Živimo na polju. Prinesejo nam hrano, dvakrat dnevno. Kurimo ogenj, sekamo drevesa in kopljemo. Dali so nam kalašnikovke in bajonete. Vsi smo bolni, a tu ni medicinske pomoči," je povedal eden izmed njih.