Zelenski: Sestrelili smo 233 dronov kamikaz #vŽivo

6.32 Ruska državna TV jasno poziva k genocidu nad ukrajinskimi civilisti

6.22 Pričakujejo izpade elektrike

6.19 Zelenski: Sestrelili smo 233 dronov

Ruska poslanca Andrej Guruljov in Konstantin Dolgov sta na ruski nacionalni televiziji v pogovoru z Olgo Skabajevo zagovarjala izstradanje ukrajinskega civilnega prebivalstva in prisilo v izgnanstvo.

Russian lawmakers Andrey Gurulyov and Konstantin Dolgov advocate freezing, starving the Ukrainian civilian population, forcing them into exile by making their survival otherwise impossible. State TV host Olga Skabeeva disingenuously claims that Russia simply has no other choice. pic.twitter.com/joz8ui9P8l