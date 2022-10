Nov napad na elektrarno, brez elektrike več kot 1.100 mest in vasi #vŽivo

236. dan vojne v Ukrajini. Množični ruski napadi na civilne cilje v Ukrajini se nadaljujejo. Rusija je včeraj na Kijev in druga mesta izstrelila na desetine dronov kamikaz. Včeraj so bili ubiti štirje ljudje, vključno z nosečnico, v jutranjem raketnem napadu na elektrarno pa sta bila ubita še dva človeka, je potrdilo državno tožilstvo v Kijevu. Po poročanju Sky Newsa je bilo v zadnjem tednu uničenih 30 odstotkov ukrajinskih elektrarn, 180 civilnih zgradb, ubitih naj bi bilo približno 70 ljudi in ranjenih 240.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Vodja republikancev v predstavniškem domu ameriškega kongresa Kevin McCarthy je v torek opozoril, da Ukrajini ne bodo več izdajali bianco menic, če republikanci po novembrskih volitvah znova prevzamejo večino v kongresu. Če jim to uspe, bo McCarthy najverjetneje postal predsednik predstavniškega doma.

Republikanska stranka je bila doslej s svojimi senatorji in kongresniki večinoma odločno na strani Ukrajine v boju proti Rusiji. Le bivši predsednik ZDA Donald Trump je nekaj časa izrekal pohvale na račun ruskega predsednika Vladimirja Putina in kritike na račun ameriške vlade.

Posamezni republikanski kongresniki, ki so tesno povezani s Trumpom, pa že nekaj časa izražajo dvom v upravičenost izdatne podpore Ukrajini. Zahtevajo, da ZDA najprej poskrbijo zase, šele nato pa morda tudi za koga drugega.

Trumpovi republikanci poudarjajo, da v času visoke inflacije ne gre po nemarnem zapravljati proračunskega denarja, kar se glede na uradno statistiko sicer ne dogaja. Pod predsednikom ZDA Joejem Bidnom se je proračunski primanjkljaj zmanjšal in se bo tudi letos. ZDA beležijo rekordno nizko stopnjo brezposelnosti, zaposlovanje pa narašča še naprej, skupaj s plačami.

ZDA so septembra potrdile za 12,3 milijarde dolarjev pomoči Ukrajini, pred tem pa dvakrat za skupno več kot 50 milijard dolarjev. Spomladi je enemu od paketov pomoči nasprotovalo 60 republikanskih članov predstavniškega doma kongresa in 11 senatorjev. Zahtevali so boljši pregled nad porabo.

"Naša podpora Ukrajini ne vključuje in ne bo vključevala pošiljanja orožja. To je naše stališče in se ne bo spremenilo," je dejal izraelski minister Gideon Saar, potem ko je njegov kolega na pravosodnem ministrstvu Nachman Shai pozval izraelsko vlado, naj pošlje orožje Ukrajincem.

Shai je v nedeljo dejal, da je čas, da Izrael pomaga Ukrajini, saj, kot trdi, Iran pošilja balistične rakete Rusiji. Njegova izjava je razjezila Moskvo, ruski predsednik Dmitrij Medvedjev pa je dejal, da bi takšna poteza Izraela porušila diplomatske odnose med državama.

Izrael je v ponedeljek zavrnil telefonski pogovor med izraelskim in ukrajinskim obrambnim ministrom. Ukrajinski zunanji minister Dmitrij Kuleba je včeraj napovedal, da bo v Tel Aviv poslal uradno noto z zahtevo po pošiljanju protiletalskega orožja. Zelenski je pred kratkim dejal, da je bil šokiran nad izraelsko zavrnitvijo pomoči Ukrajini, za kar je okrivil ruski vpliv.

Ruske sile so iz minometov in topništva na regijo Sumi izstrelile 64 raket, je na Telegramu objavil regionalni guverner Dmitro Živicki. V napadu sta umrla dva človeka.

Rusi so v zgodnjih jutranjih urah zadeli elektrarno v okolici Dnipropetrovska. V napadu naj bi bila ubita dva človeka, je potrdilo državno tožilstvo v Kijevu.

Zaradi raketnih napadov je bila oskrba z elektriko in vodo prekinjena v najmanj treh mestih: Kijevu, Dnipru in Žitomiru. Uradniki regije Dnipropetrovsk so dejali, da je lokalna elektrarna utrpela hudo škodo. Celotno mesto Žitomir z 250 tisoč prebivalci je po besedah tamkajšnjega župana brez elektrike in vode, v bolnišnicah pa si še vedno pomagajo s pomožnimi agregati.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v zadnjem videoposnetku na družbenih medijih povedal, da je bilo od prejšnjega ponedeljka v Ukrajini uničenih kar 30 odstotkov elektrarn.

UkrEnergo in Kyiv and surrounding buildings got hit by Shahed 136

Coordinates 50.441, 30.494@GeoConfirmed https://t.co/s3G2s8pD7b pic.twitter.com/LvPfvmHpWh — Wolltiger (@Wolltigerhueter) October 17, 2022

Medtem je Oleksandr Korunzi, tiskovni predstavnik ukrajinske službe za nujne primere, predstavil še bolj skrb vzbujajoče podatke. Kot je dejal, je v Ukrajini brez elektrike kar 1.162 mest in vasi, ki so bile prizadete v 190 množičnih napadih z raketami, droni kamikazami in topništvom. Umrlo je okoli 70 ljudi, 240 je bilo ranjenih, je zapisal.

Minister za razvoj skupnosti in ozemelj Oleksij Černišov je dodal, da je bilo od prejšnjega ponedeljka v napadih poškodovanih okoli 45 energetskih naprav in več kot 180 civilnih zgradb. Ukrajinske komunalne službe se ves čas trudijo zadeve popraviti in vzpostaviti elektriko, vendar se zdi, da ruske sile uničujejo infrastrukturo hitreje, kot jo je mogoče popraviti.