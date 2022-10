Rusi na mesto Sumi izstrelili 300 raket, v strmoglavljenju ruskega letala najmanj 13 mrtvih #vŽivo

235. dan vojne v Ukrajini. Ruski napadi v Ukrajini se stopnjujejo. V zadnjih urah poročajo o ruskem napadu na mesto Sumi v severovzhodni Ukrajini, na katerega so Rusi izstrelili 300 raket, pri čemer je bilo ubitih pet ljudi in poškodovanih najmanj 14. V pristanišču Mikolajev so ciljali na rezervoarje s sončničnim oljem, je sporočila vojaška uprava regije Mikolajev. Iztekla je velika količina olja, gasilci pa so požar gasili več ur. Medtem so zračne sile Ukrajine izvedle 11 napadov na ruske položaje na jugu. Po zadnjih informacijah je v letalski nesreči v mestu Jejsk na jugozahodu Rusije umrlo 13 ljudi.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.29 Število žrtev v letalski nesreči se je povzpelo na 13

6.22 Zelenski se je oglasil po izmenjavi ujetnikov

6.17 Rusi ciljali na ukrajinske rezervoarje s sončničnim oljem

6.13 Zračne sile Ukrajine so povzročile škodo ruski vojski

6.10 Rusi izvedli raketni napad na Sumi

6.29 Število žrtev v letalski nesreči v Rusiji se je povzpelo na 13

Potem ko smo včeraj pisali, da sta v strmoglavljenju ruskega lovskega letala na stanovanjsko naselje v mestu Jejsk na jugozahodu Rusije, blizu meje z Ukrajino, umrla dva človeka, se je po zadnjih podatkih število povzpelo na 13, poroča ruska tiskovna agencija. Med mrtvimi so trije otroci. Po navedbah reševalcev je ob strmoglavljenju letala zagorela devetnadstropna zgradba, iz katere so rešili 68 ljudi, 19 jih je bilo poškodovanih.

Po poročilu pilota, ki je skočil iz letala, je letalo strmoglavilo zaradi požara v enem od motorjev, ki je izbruhnil med vzletom.

6.22 Zelenski se je oglasil po izmenjavi ujetnikov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek zvečer pozval svoje sile, naj zajamejo več ujetnikov, in dejal, da bi to olajšalo izpustitev vojakov, ki jih je ujela Rusija.

To je dejal nekaj ur po tem, ko sta strani izvedli eno največjih izmenjav zapornikov do zdaj, skupaj sta izmenjali 218 ujetnikov, med njimi 108 žensk.

Nekatere Ukrajinke so bile v zaporu od leta 2019. Foto: Reuters "Več ko imamo ruskih ujetnikov, prej bomo lahko osvobodili naše junake," je dejal.

Andrij Jermak, vodja štaba Zelenskega, je povedal, da je med izpuščenimi ženskami 12 civilistk. "To je bila prva izmenjava žensk," je zapisal v aplikaciji za sporočanje Telegram in dodal, da je bilo 37 žensk ujetih, potem ko so ruske sile maja zavzele ogromno jeklarno Azovstal v pristaniškem mestu Mariupol.

Ukrajinsko notranje ministrstvo je v zvezi z izmenjavo sporočilo, da so bile nekatere ženske v zaporu od leta 2019, potem ko so jih pridržale promoskovske oblasti v vzhodnih regijah.

6.17 Rusi ciljali na ukrajinske rezervoarje s sončničnim oljem

Rusi so v pristanišču Mikolajev zadeli rezervoarje s sončničnim oljem, je sporočila vojaška uprava regije Mikolajev. Iztekla je velika količina olja, gasilci pa so več ur gasili požar. Skozi to pristanišče gre sicer 17 odstotkov svetovnega izvoza sončničnega olja.

6.13 Zračne sile Ukrajine so povzročile škodo ruski vojski

Zračne sile Ukrajine so izvedle 11 napadov na ruske položaje na jugu. Uničeni so bili štirje tanki, dva minometa, ena samohodna havbica, en raketni sistem in tri oklepna vozila, so sporočili Ukrajinci.

6.10 Rusi izvedli raketni napad na Sumi

V ruskem raketnem napadu na regijo Sumi je bilo ubitih pet ljudi, je sporočil guverner Dmitro Živicki. Poškodovanih je bilo še 14 ljudi. Rusija je na Sumi izstrelila več kot 300 raket, je še zapisal.