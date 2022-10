ZDA so se odločile za to potezo #VŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

232. dan vojne v Ukrajini. V petek pozno ponoči so ZDA sporočile, da bodo Ukrajini zagotovile dodatnih 725 milijonov dolarjev vojaške pomoči. Pomoč bo v obliki dodatnega orožja, streliva in opreme.

Poudarki dneva:



7.30 ZDA zagotavlja dodatno pomoč Ukrajini

ZDA Ukrajini zagotavljajo dodatno vojaško pomoč v vrednosti do 725 milijonov dolarjev, je pozno v petek sporočila amriška administracija. Državni sekretar Antony Blinken je dejal, da bo vlada v Kijevu od Pentagona prejela dodatno orožje, strelivo in opremo. Kot razlog za pomoč pa navaja nedavno rusko bombardiranje tarč po Ukrajini in "vse več dokazov o grozodejstvih s strani ruskih sil".

S tem bo skupna vojaška pomoč ZDA Ukrajini od začetka Bidnove administracije znašala več kot 18,3 milijarde dolarjev, je dejal Blinken.