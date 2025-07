Trump je vse postavil na glavo. Kaj to pomeni za Slovenijo?

Donald Trump veliko stavi na svojo podobo politika, ki se zavzema za delavski razred in proizvodne delavce ter skuša znova narediti ZDA za industrijsko državo. To svojo podobo poudarja tudi s svojim zaščitnim znakom – bejzbolsko čepico, pokrivalom, s katerim se lahko poistovetijo ameriški delavski sloji. Zelo redko smo ga lahko videli s kavbojskim klobukom, nekdaj zaščitnim znakom republikanskih predsednikov ZDA, spomnimo se le Ronalda Reagana in George Busha mlajšega.

Razlog, zakaj se Donald Trump, ki prihaja iz velemesta New York, izogiba nošenju kavbojskega klobuka, se verjetno skriva v tem, da bi ga to pokrivalo preveč poistovetilo z ruralnim prebivalstvom in odbijalo urbane delavske volivce.

Načrtno nagovarjanje delavskih volivcev

Nagovarjanje delavskih volivcev iz t. i. držav zarjavelega pasu z obljubami o ponovni industrializaciji je eden od Trumpovih glavnih razlogov, da mu je uspelo leta 2016 in 2024 zmagati na volitvah.

Trump je s tem pristopom postavil na glavo nekdanjo, lahko bi rekli skoraj tradicionalno politiko desnice. V preteklosti je bila ena od razlik med levico in desnico ta, da je levica nagovarjala industrijske delavce in bila zagovornica industrializacije (spomnimo se le na pospešeno industrializacijo v socialističnih državah, tudi v Sloveniji po drugi svetovni vojni), desnica pa je stavila na podeželje ter pogosto želela zavirati industrializacijo in urbanizacijo, ker je s tem izgubljala volilno bazo.

Maga komunizem in konec ZDA?

Zdaj pa Trumpova desnica obljublja ponovno industrializacijo in nagovarja delavske volivce s trgovinsko vojno proti skoraj vsem državam na svetu. Trumpovo politiko zato nekateri na desnem robu političnega prostora, na primer desni politični analitik in filozof Nathan Cofnas, imenujejo kar Maga komunizem in napovedujejo, da bo vodila h koncu ZDA.