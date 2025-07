Nova realnost v velikih mestih? Tesla napoveduje, tekmec že deluje. #video

Foto: Waymo Poleg Kitajske so samovozeči taksiji že realnost v ZDA in to še ne po zaslugi Tesle, ki sicer prek svojih avtomobilov tovrstno storitev najglasneje promovira. Alphabetov (Google) sistem Waymo je napovedal širitev še v eno mesto in sicer Dallas, kjer bodo njihovi avtomobili brez voznike potnike prevažali že prihodnje leto. Waymo bo storitev ponudil prek lokalnega partnerja, to je družbe za izposojo vozil Avis Budget, ki se želi postopno prestrukturirati v podjetje za mobilnostne storitve.

Video - kako poteka prevoz?

Že zdaj milijon prevozov vsak mesec

Waymo za prevoze uporablja električne jaguarje I-pace, vsak teden pa z njimi opravijo po 250 tisoč prevozov. Storitev je trenutno v ZDA na voljo v petih mestih - Austin, Atlanta, Los Angeles, San Francisco in Phoenix.

Poleg Dallasa načrtujejo širitev tudi v Miami in Washington. Waymo je v Austinu, kjer nudijo prevoze izključno prek Uberjeve platforme, s samodejnimi prevozi prehitel Teslo. Ta je tam opravila šele preizkusne vožnje z nadzorom sopotnika, vse do teh pa je bil Waymo edini komercialni ponudnik samovozečih taksijev v ZDA.

Foto: Waymo Foto: Google Foto: Google