V množičnem grobišču v Izumu vsaj 400 trupel: "Ta dan so umrle cele družine" #vŽivo

"Prva trupla so iz stavbe potegnili le mesec dni po napadu. Takrat je bilo jasno, da so tam umrle cele družine. Ljudje so bili razkosani, moja mama je bila razkosana," je povedala ena od prebivalk.

234. dan vojne v Ukrajini. V ruskem napadu 9. marca je bilo ubitih kar 54 stanovalcev stanovanjske zgradbe v ukrajinskem mestu Izum. Njihova usoda je bila neznana do septembra, ko so ukrajinske sile po šestih mesecih ruske okupacije mesto osvobodile. Na obrobju mesta so odkrili množično grobišče, kjer je med 400 drugimi pokopana večina stanovalcev stavbe na Peršotravnem 2. Ta dan so umrle cele družine, so za CNN povedali preživeli. Tudi danes iz Ukrajine poročajo o eksplozijah. V Kijevu so se oglasile sirene za napad, nato pa so sledile najmanj štiri eksplozije. Kijevski župan Vitalij Kličko je opozoril, da nevarnosti še ni konec in državljane pozval, naj ostanejo v zakloniščih.

Andrij Jermak, vodja kabineta predsednika Zelenskega, je potrdil, da so Kijev napadli droni kamikaze. Kot je zapisal, naj bi bilo prizadeto območje blizu železniške postaje.

Two loud explosions in a central district of Kyiv this morning, just as people prepare for work. Looks like a residential area near the train station has been hit. pic.twitter.com/kiSmFnMy1A — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 17, 2022

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.22 "Ta dan so umrle cele družine"

V ruskem napadu 9. marca je bilo ubitih kar 54 stanovalcev stanovanjske zgradbe v ukrajinskem mestu Izum. Njihova usoda je bila neznana do septembra, ko so ukrajinske sile po šestih mesecih ruske okupacije mesto osvobodile. Na obrobju mesta so odkrili množično grobišče, kjer je med 400 drugimi pokopana večina stanovalcev stavbe na Peršotravnem 2.

Po osvoboditvi so Ukrajinci rekli, da so ljudje umrli po zračnem napadu ruskih sil. Lokalno prebivalstvo pripoveduje, da so po zračnih napadih stavbo obstreljevali tudi tanki. Ta dan so umrle cele družine. CNN se je po osvoboditvi Izjuma pogovarjal s preživelimi.

Med njimi je Mihajlo Jacentiuk. Le nekaj trenutkov preden je na stavbo padla prva bomba, je prišel iz kleti, kjer so se skrivali njeni prebivalci. Svoji vnukinji je šel kuhat čaj.

Ko se je vrnil, je klet zajel ogenj. Tam je življenje izgubilo sedem članov njegove družine. Njegova žena Natalija, teta Zinaida, hči Olga in njen mož Vitalij, sinova Dima in Oleksij, stara 15 in 10 let, ter 3-letna hčerka Ariška.

"Začel sem kričati 'Olga, Nataša, Vitalij ...', nihče se ni oglasil. Ko sem šel gor, sem se usedel in začel jokati, kričati. O moj bog," je pripovedoval Mihajlo Jacentiuk.

"Prva trupla so iz stavbe potegnili le mesec dni po napadu. "Takrat je bilo jasno, da so tam umrle cele družine," je povedala Tetijana Privalikina, ki je mesto zapustila pred napadom, a je tam ostala brez matere. "Ljudje so bili razkosani, moja mama je bila razkosana. Bili so brez obraza, ločeno so prinašali telesa brez glav in rok ter nog," je povedala Privalikina.

Samo 12 umrlih v stavbi na Peršotravnevi 2 je bilo pokopanih na drugi lokaciji, ne v množičnem grobu. Večini družin ni bilo dovoljeno pokopati svojih najdražjih na drugem mestu ali sploh obiskati njihove grobove, medtem ko je bilo mesto pod rusko okupacijo. Grobovi so označeni z lesenimi križi in le redki imajo napisano ime, večinoma so le številke.

V Kijevu so se oglasile sirene za zračni napad, zatem pa so sledile eksplozije. Po prvih informacijah naj bi bilo slišati najmanj štiri močne eksplozije, ki so jih povzročili brezpilotni letalniki, najverjetneje iranske proizvodnje.

Kijevski župan Vitalij Kličko je sporočil, da so se eksplozije zgodile v okrožju Ševčenko, tako kot prejšnji ponedeljek. Vse službe se premikajo proti tej lokaciji, podrobnosti bodo objavljene pozneje. Kličko je opozoril, da se nevarnost iz zraka nadaljuje, državljane pa pozval, naj ostanejo v zakloniščih.

6.11 Ukrajina je ruski vojski zadala velike izgube

Iz ukrajinskega poveljniškega štaba so sporočili, da so ruski vojski povzročil veliko škodo. Ubili naj bi 50 vojakov, uničil dva tanka, tri havbice velikega kalibra, samohodne in topniške naprave, minomet, raketni sistem, postajo za elektronsko bojevanje in tri oklepna vozila.

6.06 Zunanji ministri EU o misiji urjenja ukrajinskih vojakov

Zunanji ministri držav članic EU se bodo danes sestali na zasedanju v Luxembourgu, v ospredju katerega bo odziv EU na rusko agresijo v Ukrajini. Med drugim naj bi potrdili vzpostavitev misije za urjenje ukrajinskih vojakov. Potrdili pa naj bi tudi nov sveženj finančne podpore za vojaško pomoč Ukrajini.

Ministri za zunanje zadeve, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, se bodo sestali na prvem zasedanju po nezakoniti priključitvi štirih ukrajinskih pokrajin Rusiji v začetku meseca. EU se je na to že odzvala z uvedbo novega paketa sankcij proti Moskvi, ki med drugim vsebuje pravno podlago za uvedbo cenovne kapice za rusko nafto.

Na ministrskem zasedanju naj bi medtem uradno potrdili vzpostavitev misije za urjenje okoli 15.000 ukrajinskih vojakov, ki bo predvidoma potekalo na ozemlju EU.

Poleg tega naj bi odobrili dodatno finančno podporo v višini 500 milijonov evrov evropskih sredstev za dobavo vojaške opreme Ukrajini. Skupaj bo tako podpora znašala že več kot tri milijarde evrov.

Ministri bodo danes razpravljali še o aktualnem dogajanju v Iranu, kjer že mesec dni potekajo protesti zaradi smrti Mahse Amini v policijskem pridržanju. Odločali bodo predvidoma o tem, ali uvesti sankcije proti Teheranu zaradi nasilnega zatrtja protestov.

Na dnevnem redu pa imajo tudi odločanje o opazovalni misiji EU, ki bi spremljala dogajanje na meji med Armenijo in Azerbajdžanom. O tem sta se sicer voditelja sprtih držav dogovorila ob robu prvega srečanja Evropske politične skupnosti v začetku meseca v Pragi.

Med temami današnjega srečanja v Luxembourgu so še odnosi EU s Kitajsko, o katerih bodo konec tedna v Bruslju govorili tudi voditelji držav članic.