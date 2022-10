Ruska novinarka s hčerko pobegnila iz hišnega pripora in pristala na seznamu iskanih oseb

Novinarka Marina Ovsjanikova, ki je postala znana po tem, ko je na ruski nacionalni televiziji vdrla v studio, prekinila oddajo s protivojnim plakatom in pozivala h koncu vojne, je skupaj z 11-letno hčerko pobegnila iz hišnega pripora. Ruska federacija je mamo in hčer uvrstila na seznam iskanih oseb.

Ruska novinarka in nekdanja urednica prvega programa ruske nacionalne televizije Marina Ovsjanikova se je javno uprla režimu Vladimirja Putina. Protivojna protestnica je tvegala svojo svobodo, ko je marca letos vstopila v kader za voditeljico v informativnem programu Vremja na prvem programu ruske nacionalne televizije in protestirala s plakatom, na katerem je pisalo: "Ne vojni, ustavite vojno. Ne verjemite propagandi, tukaj vam lažejo, Rusi proti vojni." Prejela je 30 tisoč rubljev (okoli 260 evrov) denarne kazni.

Ovsjanikova je še naprej protestirala proti vojni. Kasneje so jo obtožili širjenja lažnih informacij o ruski vojski, ko je protestirala s plakatom, na katerem je pisalo: "Putin je morilec, njegovi vojaki so fašisti." Zaradi tega so ji odredili hišni pripor, kjer je čakala na sojenje. Grozi ji namreč deset let zapora.

Ovsjanikova izginila neznano kam

"Včeraj zvečer je nekdanja žena zapustila hišni pripor in z mojo 11-letno hčerko izginila neznano kam," je povedal Igor Ovsjanikov, ki je zaposlen pri državni tiskovni hiši RT.

Kje je Ovsjanikova, ni znano. V ponedeljek so jo dodali na spletni seznam ubežnikov notranjega ministrstva, poroča The Guardian.