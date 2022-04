Ruska protivojna protestnica ima novo službo, ostaja v Rusiji

Delala bo kot samostojna dopisnica za Die Welt, pisala bo za vodilni nemški časopis in nastopala kot sodelavka na televizijskem kanalu z novicami v njegovi lasti, poroča BBC

Die Welt "stoji za tistim, kar zdaj tako močno branijo pogumni ljudje na terenu v Ukrajini: za svobodo", je dejala Ovsjanikova.

Ulf Porschardt, glavni urednik skupine Welt, je dejal, da je protest gospe Ovsjanikove "zagovarjal najpomembnejšo novinarsko etiko, kljub grožnji državne represije".

"Vesel sem, da delam z njo," je dodal.

Ruska novinarka in urednica je med predvajanjem poročil vstopila v kader in mahala s protivojnim plakatom, na katerem je pisalo: "Ne vojni, ustavite vojno. Ne verjemite propagandi, tukaj vam lažejo, Rusi proti vojni."

Wow! An employee of the First channel in #Russia Marina Ovsyannikova appeared with an anti-war message during live broadcasting. This is so brave pic.twitter.com/icq6iShPsP

Še pred tem je v videoposnetku pozvala Ruse, naj protestirajo proti vojni, češ da imajo le oni moč, da "ustavijo vso to norost".

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74