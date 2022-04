Katerega leta je nazadnje zmagal Tottenham? Takrat, ko so Domžale, ni. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo v šali, malo za res, glasbenika Matevž Šalehar - Hamo in Martin Janežič - Buco pravita, da sta se za Milijonarja pripravljala tako kot v študentskih letih. V zadnjem trenutku in kampanjsko. Najbolj pa se bojita tem, ki so povezane z leti, zgodovino ter športom.

A če se zatakne, računata predvsem na izhod v sili, to je med drugim tudi pomoč voditelja. Sicer pa je njun klic v sili Matevžev brat. Hamo pravi, da res upa, da se bo brat spomnil nanju in da bo imel telefon prižgan v morebitni zadregi. Stavijo pa na strategijo Google, saj brat hitro tipka, pravi Hamo. Trenutno krizo v Ukrajini sta pospremila s komentarjem, da se to ne bi smelo dogajati v 21. stoletju. Ali takšne grozote vplivajo tudi na glasbeno ustvarjanje, pa Hamo odgovarja v spodnjem posnetku.

Posebna dobrodelna oddaja Milijonar bo na sporedu nocoj in jutri ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami! Darujete lahko tudi vi s poslanim besedilnim sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919.

