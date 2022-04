V 28 letih se tega ni naučil, zdaj mu bo pomagal Godler #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi nocojšnja oddaja kviza Milijonar bo dobrodelno obarvana. Svoje znanje in srečo bosta za pomoč Ukrajini najprej združila glasbenik Dejan Krajnc in kulinarična vplivnica Ana Žontar Kristanc, nato pa bosta na vroči stol sedla še pevca Sebastian in Tilen Lotrič.