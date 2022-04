Prva kandidatka, ki je na ceremoniji sprejela to odločitev #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili druge ceremonije in prvič se je udeleženka v eksperimentu odločila, da želi oditi.

V šovu Poroka na prvi pogled so se pari udeležili druge ceremonije. Prva sta na vroči stol sedla Sanela in Andraž, ki sta priznala, da sta imela v preteklem tednu precej napeto vzdušje, popestreno z vzponi in padci.

Sanelo so strokovnjaki med drugim vprašali, kaj bi bilo treba v njunem odnosu spremeniti, da bi bila bolj srečna. "Da bi dobila občutek, da se do mene obnaša kot do človeka," je pojasnila Sanela.

"Vse se je začelo že na medenih tednih, ko mi je rekel, da mu grem na živce in me ne more gledati po treh dneh, ko je bilo vse videti lepo in prav. Nato sva se sicer dogovorila, saj sem mu pojasnila, da mi te besede niso v redu, prosila pa sem ga, naj jih naslednjič ne uporabi. On se je takrat strinjal, najin novi konflikt pa je iz njega izvabil iste besede. Mogoče pa me je želel samo namerno prizadeti."

Andraž pa je stvari videl povsem drugače: "Že od prvega dne jo spoštujem, meni osebno pa lahko ena beseda pomeni veliko več kot njej. Nikoli je nisem želel prizadeti, hotel sem biti samo realen in iskren, kar morda prve dni po poroki nisem bil. Ne predstavljam si, kaj je tisto, kar je njej sprejemljivo in kar ni. Vsekakor pa nikoli nisem imel slabega namena in ji želim vse najboljše."

Sanela je nato dodala, da bi si od Andraža želela drugačnih besed in dejanj ter razkrila, da si želi eksperiment zapustiti. Andraž in preostali tekmovalci so bili nad njeno odločitvijo zelo presenečeni.

Presenetil pa je tudi Andraž, pri katerem se je zdelo, da bo sprejel enako odločitev kot Sanela. "Odločen sem, da ji pustim malo več prostora in nama namenim še nekaj časa, ker se stvari odvijajo počasi. V zadnjih dveh dneh sem namreč opazil veliko pozitivnih stvari, ki jih je bilo prej bolj malo. Tako da sem se odločil, da v eksperimentu ostanem." Več v zgornjem videu.

Če se na ceremoniji eden iz para odloči ostati, drugi pa želi oditi, morata oba udeleženca v eksperimentu vztrajati še vsaj en teden.

