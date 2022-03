Med Andražem in Sanelo je ponovno zavrelo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta se Sanela in Andraž ponovno sprla. Par se vse bolj oddaljuje, Andraž pa je priznal, da mu je s Sanelo mučno živeti in da pri njej opaža več negativnih kot pozitivnih lastnosti.

Sanela je Andraža poklicala v dnevno sobo in začela pogovor, ki bi moral pomagati pri reševanju njunega odnosa. "Želela sem razčistiti z njim. Včeraj sva namreč načela to temo, ampak se je vse končalo v konfliktu. Sama nisem človek, ki bi čakal, da se stvari razpletejo same od sebe," je pojasnila Sanela.

Andraž je Saneli sprva dejal, da sploh ne ve točno, kaj je privedla do njunega konflikta. "Sama situacija, čas in tema pogovora so se meni zdeli neprimerni," je še komentiral. Sanela je nato izpostavila, da sta se sprla, ko je izrazila drugačno mnenje. "S Sanelo se ne premakneva s tiste točke, kjer sva bila, zato sem že na pol brez upanja," je pojasnil Andraž.

Sanela je nato razkrila, zakaj Andraža ne sprašuje, kje je in kaj počne: "Pred psihologom si ti dal pobudo, da se pogovarjava samo o nujnih stvareh. To je bil zame nož v srce, pokazal pa si mi tudi, da me ne spoštuješ ter da v najin odnos nisi pripravljen vlagati." Dodala je, da je sama večkrat poskušala zgladiti spor, za kar Andraž ni pokazal zanimanja, zato je v dvomih, koliko časa naj se še trudi.

"Na živce mi gre tvoja energija in težko te prenašam. To je dejstvo," je Saneli priznal Andraž. Sanela je bila ob tem vidno razočarana, razkrila pa je tudi, da jo Andraž velikokrat obrekuje po telefonu. Več v zgornjem videu.

