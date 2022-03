Igor Mikič: Tudi jaz sem bil del obalne straže Exatlona

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo tokrat preverili, kaj danes počnejo slavni igralci kultne serije Obalna straža (The Baywatch), ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto in nedeljo ob 19. uri. O svojem navdušenju nad serijo pa so spregovorili tudi znani obrazi Planeta.

54-letna Pamela Anderson, seks simbol in verjetno najbolj slavna Playboyeva zajčica vseh časov, je lani ukinila svoja družbena omrežja, se preselila v Kanado, kjer je tudi odraščala. Veliko bere, živi v naravi in svobodno, je zapisala v svoji zadnji objavi na omrežju Twitter. Igralka je bila poročena šestkrat, najkrajši zakon pa je trajal 12 dni.

68-letni David Hasselhoff za razliko od Pamele Anderson danes še vedno ostaja na televiziji. Igra namreč v serijah, šovih in ustvarja glasbene videospote. Njegovemu šarmu pa še danes ne moremo oporekati.

David Charvet, ki je v seriji Obalna straža (The Baywatch) igral lik Matta Brodyja, je svoje izklesano telo ohranil do danes. Nekoč seksi in postavna Yasmine Bleeth pa je rdeče kopalke zamenjala za preproste kombinacije in povsem enostavno življenje.

Kako pa se serije Obalna straža (The Baywatch) spominjajo naši voditelji in Igor Mikič − Mišica? Denis Malačič, voditelj in novinar na Planetu, je bil tako strasten oboževalec kultne serije, da si je na neki točki v življenju celo želel postati poklicni reševalec iz vode, razkril pa je tudi: "Bil sem tudi med tistimi, ki so doma imeli njihov album. Zbiral sem sličice, tako da menim, da sem bil eden njihovih največjih oboževalcev."

Denis pa je spremljal tudi podrobnosti iz zakulisja snemanja, zato pozna skrivnost igralca Davida Hasselhoffa, ki jo je delil tudi z nami: "Na začetku je menda nasprotoval, da bi v njihovo igralsko zasedbo prišla Pamela Anderson, predvsem zaradi tega, ker bi s svojim bujnim oprsjem zasenčila samo vsebino. Ampak mislim, da si zato mi, gledalci serije, lahko prav zato med gledanjem 'odpočijemo oči' in se malo 'slinimo', po domače rečeno."

Nekdanji Exatlonovec Igor Mikič − Mišica pa je nato razkril, kdo v seriji mu je najbolj padel v oči: "Glavni igralec je bil Mitch Buchannon (David Hasselhoff), s skodranimi lasmi in 'ljubezenskim tepihom'. Pamela Anderson sicer ni imela tepiha, imela je pa, saj veste oziroma vsi vemo." Mislil je seveda na njeno bujno oprsje.

Pamela Anderson sicer sodi med igralke, ki ji leta ne pridejo do živega. Ob primerjavi igralske zasedbe takrat in danes je pri nekaterih igralkah komaj opaziti dodatnih 30 let. O skrivnosti večne mladosti in spominu na serijo Obalna straža (The Baywatch) smo spregovorili tudi z voditeljskim parom oddaje Jutro na Planetu – Taijijem Tokuhiso in Suzano Kozel, ki je glavno zvezdnico Obalne straže srečala tudi v živo, o čemer je dejala:

"Glede na vse te lepotne posege se mi zdi, da so nam igralci še vedno nekako lahko za vzgled. Niso se postarali, so mladostni in polni energije. Pred leti pa sem bila tudi na Floridi, kjer je bilo zelo zanimivo, saj sem v enem od nakupovalnih središč srečala Pamelo Anderson. Obkrožena je bila z varnostniki in okoli nje se je trlo oboževalcev. Po vseh teh letih, kljub temu da ni bila medijsko izpostavljena, je v ZDA še vedno velika zvezda."

Druge igralke so se ob koncu serije z medijske scene umaknile. Koliko dela zajema skrb za izklesano telo pa se zaveda tudi nekdanji Exatlonovec Igor Mikič − Mišica, ki bi z veseljem sprejel odgovorno službo na plaži: "Z veseljem. Saj na nek način je bil to tudi Exatlon. Jaz sem bil samo v rdečih kratkih hlačah, zgoraj brez. Tam smo se podili po blatu in vodi. Tako da sem nekako že bil Obalna straža oziroma Exatlon straža."

Na vprašanje, kdaj je začel priprave na poletje 2022, pa je Mišica razkril: "Sploh ne potrebujem priprav, saj nikoli nisem prenehal trenirati. To je moj recept za uspeh. Ne prenehaj, ker ti potem ni treba na novo začeti."

Izklesano telo pa zavidajo tudi Taijiju Tokuhisi, ki je pri svojih 50 letih videti odlično. Kot maneken je poziral tudi v kopalkah, vas pa zna tudi rešiti iz vode? "Mislim, da bi oranžne kopalke celo moral imeti v omari. Nimam pa tiste boje, s katero bi skakal po plaži in koga poskusil rešiti." To torej raje prepustimo profesionalcem.

