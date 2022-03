Domen o svojih seksualnih izkušnjah: priznal je, da je že izkusil trojčka #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45, so se pari končno spoznali na skupni večerji, kjer je prevladovala tema o spolnosti.

Domen in Nina v šovu veljata za najbolj strasten par, ki se ne boji razkriti, da sta že predala strastem. Že med pripravami na prvo večerjo sta se zato spraševala, ali so se drugi pari ujeli tudi tako dobro, kot sta se onadva.

Prav tako je bilo tudi na večerji veliko govora o spolnosti, pri čemer je s svojimi pripombami prednjačil Domen, ki je želel izvedeti, kako je pri Anžetu in Hajdi, ki pa na to nista želela neposredno odgovoriti. "Vsi lažejo, da nobeden ne seksa. Res no, sploh Anže in Hajdi. Prosim lepo, no," je dogajanje na večerji pokomentirala Domnova izbranka Nina.

Domen je nato brez težav s preostalimi udeleženci šova delil tudi svoje dozdajšnje seksualne izkušnje in spolne fantazije. "Vsak moški ima vizijo, da bi bil z dvema ženskama, po moje," je načel pogovor, Nina pa se je z njim strinjala, da je treba vse poskusiti. "Jaz sem nekaj takega že poskusil, ampak moram reči, da se nisem našel v tem. Naslednji dan se nisem najbolje počutil. Ni to zame," je razložil Anžetu in dodal, da je v zadnjem letu poskusil marsikaj.

Debata pa ni navdušila vseh za mizo in bilo je kar nekaj pomenljivih pogledov. Tudi Anže je menil, da pogovor ni bil najbolj primeren: "Domen je zelo aroganten in govori samo o seksu, kar je zame zelo intimna tema. Take stvari se pogovarjamo za kamero." Več v zgornjem videu.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu.

