Mladoporočenca priznala, da sta se močno sprla: "Hudo je bilo" #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45, so se mladoporočenci prvič sestali na skupni večerji. Andraž je presenečenemu Janku razkril, da njegov odnos s Sanelo močno škripa.

Povedal mu je, da sta se z ženo Sanelo sprla, zaradi česar imata zelo hladen odnos.

"Pošteno sva se skregala. Potem pa sva se o tem pogovorila, sicer en dan kasneje, ampak sva vzpostavila tako hladen odnos, da se sploh ne pogovarjava in sva spet na začetku. Zelo je bilo hudo," je Andraž povedal Janku. Ta je namignil, da bi bila lahko težava v tem, da si Andraž in Sanela vizualno nista všeč.

O prepiru je spregovorila tudi Sanela, ki se je zaupala Monji in Katji: "Moja škorpijonska strast je prišla na plano, skupaj z vsem vznemirjenjem in stresom. Zdaj se trudim, da reagiram počasneje, pa da vidimo, kako in kaj." Monjo je nato zanimalo, ali je to morda razlog, da se je Andraž tako ohladil.

"Definitivno. Ne bom rekla, da je to edini razlog, ampak zagotovo se je, ker nisem imela nobenih zavor," je odgovorila Sanela.

