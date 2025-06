Policisti iščejo nevarno osebo, ki je poškodovala dva sorodnika

Policisti na območju Kamnika oziroma Podgorja obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po prvih podatkih sta bili v dogodku z ostrim predmetom poškodovani dve osebi, ena huje in je njeno življenje ogroženo. Osumljenec, ki je z oškodovancema v sorodstvenem razmerju, se je s kraja odpeljal z vozilom, najverjetneje v smeri primorske regije.

Policija v povezavi s kaznivim dejanjem išče moškega, visokega med 175 in 180 centimetrov, srednje postave, rjavih kratkih (pobritih) las, oblečenega v kratke hlače in majico modre barve s kratkimi rokavi. Uporablja vozilo znamke volkswagen polo, sive barve in ljubljanskega registrskega območja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ker osumljenec z do zdaj izvedenimi intenzivnimi ukrepi ni bil najden, policisti prosijo javnost za informacije. Gre za nevarno osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. "Oddaljite se na varno razdaljo in o tem takoj obvestite policijo na številko 113," opozarjajo.

Vse, ki bi imeli kakršnekoli druge informacije o iskani osebi, pa policisti prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na telefon 080 1200, so še sporočili s PU Ljubljana.