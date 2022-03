Šok na prvi skupni večerji: začudenih pogledov ni manjkalo #video

Pari v šovu so že opravili s poročnimi slavji in medenimi tedni ter se med seboj bolje spoznali. Pri nekaterih je zelo opazna medsebojna privlačnost, drugi pa so še nekoliko zadržani. Že nocoj se bodo udeleženci prvič zares spoznali tudi med sabo in bodo lahko delili izkušnje dozdajšnjega poteka eksperimenta, imenovanega Poroka na prvi pogled.

Preden so pari sedli k skupni večerji, pa je prišlo do prvega nepričakovanega zapleta. Ko je v prostor vstopila Katja, je bila deležna kar nekaj začudenih pogledov, saj je na večerjo prišla sama. Domen si ni mogel pomagati, da ne bi takoj vprašal, kje je njen mož Aleksander.

"Ko sem videla Katjo samo, sem najprej pomislila, da nekaj ni v redu," je svojo zaskrbljenost izrazila Monja. Več v zgornjem videu.

Katja in Aleksandar sta sicer že takoj po poroki naletela na hudo prepreko. Po poročni noči je ženina zaradi zdravstvenih zapletov odpeljalo reševalno vozilo, mladoporočenca pa sta stike nato lahko ohranjala le prek videopovezave.

Kakšen bo epilog tega zapleta in kako je bila videti prva skupna večerja parov, lahko preverite v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu.

