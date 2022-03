Ženin v solzah spregovoril o težkih preizkušnjah svojega življenja #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45, smo spoznali še zadnji par, ki bo vstopil v eksperiment. To sta mladoporočenca Hajdi in Anže. Anže je v solzah razkril osebne izkušnje, ki so ga v življenju najbolj prizadele in oblikovale.

V šovu Poroka na prvi pogled sta včeraj v zakonski stan vstopila še 28-letna Hajdi iz Ljubljane in 26-letni Anže iz Tržiča. Ženin je priznal, da je sam zelo skromen in da ga osrečijo že malenkosti, nato pa odkrito spregovoril tudi o tem, kaj ga je v življenju najbolj prizadelo.

"Prizadela me ni ženska, prizadel sem se sam, ker se nisem zavedal, kaj imam. Vsak dojame, kaj je imel, šele po tem, ko to izgubi, in nato mu je žal. Potem je prepozno, jokaš in preden se nazaj sestaviš, mine leto," je odkrito dejal ženin. Gledalcem je položil na srce, naj se prave ženske držijo, saj je sam prepričan, da se v življenju človek težko zaljubi večkrat. Ni pa bila to njegova edina težka preizkušnja.

"Očetu sem nazadnje rekel, da ga imam rad, nekaj dni pred smrtjo, preden me je zapustil. Na žalost. Saj bi rekel, da v življenju ostanejo samo lepi spomini … Na koncu te vsi zapustijo, ampak takšno je življenje. Sami se rodimo in sami umremo," je v solzah dejal Anže. Nato je poudaril, da je prav zaradi tega treba živeti za trenutek in deliti pozitivno energijo. "Cenite svoje starše. Objemite jih in jim povejte, da jih imate radi. Drugega sploh ne potrebujete," je še svetoval gledalcem.

O svojem odnosu z očetom je razkril tudi, da sta se najbolj povezala v zadnjih šestih mesecih očetovega življenja: "Zato sem zdaj vedno žalosten, ko se spomnim teh lepih stvari." Anže pa je odkrito delil še en spomin na očeta: "Nikoli ne bom pozabil trenutka, ko mi je rekel, da ima samo mene. 'Samo zate živim. Če tebe ne bi bilo, tudi mene že zdavnaj ne bi bilo več, ker bi se ubil.'" Anže verjame, da so v življenju najpomembnejši zdravje, družina in pravi prijatelji. Več v zgornjem videu.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

