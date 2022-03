"Okoli mene je ogromno moških, ampak ni to to" #video

Udeleženko eksperimenta Poroka na prvi pogled Kate smo že spoznali kot samozavestno žensko, ki dobro ve, kaj želi v življenju. Sebi se je posvečala zadnji dve leti, zdaj pa potrebuje le še ljubezen. Pravi, da je v vesolje poslala jasno sporočilo, da si želi moškega, s tem ko je to izrekla na glas in se podala v eksperiment. Okoli mene je ogromno moških, mladih, uspešnih, lepih, je veliko možnosti, ampak ni to to, pravi.

Strokovnjaki so jo v oddaji povezali z ženinom Sandijem. 55-letnik pravi, da je že bil prizadet in v zvezi, zdaj si želi dekleta, ki bi ga lahko ponosno predstavil najbližjim. Ne želim si avantur, to me ne zanima, poudarja Sandi. Išče dekle za vse življenje.

Ta teden bomo v oddaji videli, da Kate pri Sandiju pogreša strast, ki si je želi na medenih tednih. Ali se bosta sprostila in se na medenih tednih bolje spoznala, bo odvisno od obeh. Sandi išče srce in dušo. "Nič mi ne pomagajo milijoni," pravi in dodaja, da mu je pomembnejše, da je ženska prizemljena in da se z njo lahko pogovarjaš.

Prekli teden smo bili v eksperimentu priča njuni poroki. Po izmenjavi zaobljub je sledilo tudi poročno fotografiranje. Že tam je bilo mogoče videti, da Kate ni ravno navdušena nad svojim ženinom. Sandi ji je že med fotografiranjem zašepetal: "Rad te imam." Tega, kako se bo njuna pravljica odvijala na medenih tednih, ne zamudite v nadaljevanju.

Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Bodite z nami!