So se strokovnjaki šova tokrat ušteli? #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu ujamete od ponedeljka do srede ob 20.45, sta si poročne prstane nataknila še Aleksandar in Katja. Potem ko sta si že obljubila večno zvestobo, pa je nevesta o ženinu izvedela nepričakovan podatek.

Katja in Aleksandar sta bila pred poročnim obredom precej nestrpna, saj ju je močno zanimalo, koga so jima strokovnjaki izbrali za življenjskega sopotnika. A njun strah je bil odveč, saj je bil prvi vtis obeh zelo pozitiven, je pa med spoznavanjem ženina nevesta naletela na presenečenje.

Katja je namreč spoznala, da je njen ženin kar nekaj let mlajši od nje in da šteje samo 28 let. Sama je namreč do poroke vedno trdila, da nikoli ne bi bila z mlajšim. Svoje presenečenje je delila tudi z mamo Silvo, ki je bila prepričana, da so se strokovnjaki šova pri njegovih letih zmotili.

"Vedno govorim, da nikoli ne bi imela mlajšega od sebe. Ampak zarečenega kruha se največ poje. Mislim, da sem dobila lekcijo," je po obredu v smehu priznala nevesta.

Bo pa odnos Katje in Aleksandra na preizkušnji že od samega začetka, saj je že po poročni noči po ženina prišlo reševalno vozilo.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

