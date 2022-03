"Imam roke od boga in sem čudovita ženska"

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45, smo spoznali nov par mladoporočencev, ki vstopa v eksperiment. To sta Sandi in Kate.

Sandi se je v šov Poroka na prvi pogled podal zelo optimistično. O sebi pravi, da se ukvarja z raznimi deli in je deklica za vse. "Po duši sem romantik in misel na to, da bi moral biti do konca življenja sam, me zelo straši," je še razkril. Sandi meni, da je dandanes težko najti pravega partnerja, poudarja pa, da je življenje težko živeti sam. V življenju je bil že večkrat razočaran, čemur želi zdaj narediti konec. "Verjamem v ljubezen v prvi pogled in upam, da se mi to zdaj zgodi," je še priznal Sandi.

Strokovnjaki so zanj izbrali kandidatko Kate. Ona povsem verjame v brezpogojno ljubezen, poudarja pa, da moraš imeti sprva rad sebe, da bi te lahko imeli radi tudi drugi. "Sem res zaljubljena vase, sama s sabo sem v harmoniji in počutim se presrečno," je razkrila Kate, ki verjame tudi, da je moški, ki prihaja v njeno življenje, pravi zanjo. "Točno verjamem, da on name čaka že vse življenje in da si želel takšno, kot sem jaz, imeti že od nekdaj," je dodala nevesta.

Bodoča nevesta Kate med opravljanjem svojega poklica maserke.

Kate opravlja poklic maserke. Izjemno veliko ji pomenijo komplimenti strank, ki potrjujejo njeno samopodobo in delo: "Res imam roke od boga in res sem čudovita in neverjetna ženska." Pri delu ji je izredno pomembno to, da izboljšuje življenja svojih strank. Kate poudarja, da je transformirana in da je dandanes njeno mišljenje samo pozitivno. "Res sem srečna, kjer sem, manjka mi mogoče samo še ljubezen," še priznava Kate.

