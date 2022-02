Poglejte, kdo so slovenski ženini v šovu Poroka na prvi pogled #foto

V Sloveniji je več kot 700 tisoč samskih oseb, ta številka pa v trenutnih časih še narašča. Večina si želi resnega partnerstva in nenazadnje poroke. V televizijskem resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled bomo spoznali 12 samskih oseb, ki bodo svoje bodoče ženine in neveste prvič videli šele pred oltarjem. Na razburljivo pot iskanja prave ljubezni se podaja naslednjih 6 kandidatov:

Janko

45 let, Ponikva

Janko je 45-letni oče dveh sinov, ki je bil poprej že poročen. Poročil se je pri 40 letih, zakon pa je trajal slabih pet let, saj je svojo ženo prevaral. O tem bolj za šalo kot zares pravi: "Pravijo, da je star kruh pri sosedi boljši kot sveža potica doma". Poudarja pa, da tega ne bo več storil, saj si želi novo življenje: "Vedno se mi je nekam mudilo, zdaj pa sem se mogoče malo ustavil". Glede spolnosti v odnosu pravi, da rad preizkuša najrazličnejše položaje, ampak samo s pravo osebo.

26 let, Tržič

Anže je star 26 let in prihaja iz Tržiča. Prijatelji bi ga opisali kot zelo zabavno osebo: "Sem tak, da oddajam pozitivno energijo." Zase je dejal, da pri dekletih ni izbirčen. Želi si, da bi spoznal, dekle, ki bi mu bila podobna. "Želim si, da bi bila sproščena, nezahtevna, da bi znala kuhati in da bi se ukvarjala s športom," je priznal svoje želje, poudaril pa tudi, da seks v odnosu zanj ni najpomembnejša stvar.

30 let, Domžale

Domen šteje 30 pomladi in priznava, da se izkušnje v Poroki na prvi pogled izredno veseli, predvsem pa upa, da bosta na koncu vesela tako on kot njegova nevesta. Razkril je, da je bil pred dvema letoma prevaran, vendar pravi, da čas celi rane. Eno leto je namreč zaradi tega zelo trpel, potem pa je ponovno postal pravi Domen, ki je pripravljen na novo akcijo. Priznal je, da mu je seks v razmerju zelo pomemben: "Prijateljico in ženo loči seks, drugače imam jaz lahko prijateljico." Želi si, da njegova bodoča žena ne bi bila močne postave, imeti pa mora lepo zadnjico.

50 let, Oplotnica

Petdesetletni Sandi meni, da bo ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled zanj zelo dobra izkušnja. "Zato, ker gre za nekaj posebnega in vem, da je to prava stvar," pojasnjuje. Sandi prihaja iz Štajerske, poroka v šovu bo bo zanj prva in upa, da tudi zadnja.

28 let, Medvode

Aleksandar je star 28 let in prihaja iz Makedonije. V Slovenijo je prišel pred sedmimi leti, trenutno pa živi v Medvodah. Ima tudi dve hčerki, to pa je bil tudi razlog za njegovo selitev. "V Sloveniji me zadržuje odgovornost," je pojasnil. Brezpogojna ljubezen je zanj taka, da ga ima ženska rada, tudi če jo kaj moti na njem.

Andraž

25 let, Naklo

25-letni Andraž se bo v šovu poročil prvič, upa pa, da tudi zadnjič. Njegova najdaljša zveza je trajala leto in pol. V ljubezni sta mu vzor oče in mama: "Poročena sta že 25 let, pa ju še nisem videl, da bi se kdaj resno sporekla. Sta srečno zaljubljena". Andraž priznava, da bi se v življenju rad poročil samo enkrat, s pravo osebo, s katero bi bil do konca življenja. Glede bodoče neveste nima posebnih želja in povsem zaupa izbiri strokovnjakov.

