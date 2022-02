"Želimo si, da bi tudi kakšnemu gledalcu naši nasveti pomagali" #video

V ponedeljek, 28. februarja, na Planet prihaja poseben televizijski eksperiment − Poroka na prvi pogled. Samski ljudje se bodo prvič videli šele pred oltarjem in se tudi poročili, nato pa jih bodo skozi prve mesece skupnega življenja vodili strokovnjaki in jih postavljali pred različne izzive. O novi oddaji sta se z Mileno Pleško, strokovnjakinjo za povezovanje samskih, pogovarjala voditelja oddaje Jutro na Planetu.

Gledalci Planeta lahko že nekaj časa spremljajo avstralsko različico oddaje Poroka na prvi pogled, kmalu pa se bodo pred oltar podali tudi udeleženci slovenske različice šova. Od ponedeljka, 28. februarja, bomo lahko na TV-ekranih spremljali šest Slovencev in šest Slovenk, ki so dovolj drzni in željni pravega ljubezenskega odnosa, da se bodo podali pred oltar, ne da bi svojega partnerja prej spoznali ali ga videli.

Pri spoznavanju partnerja ter graditvi trdnega in dolgotrajnega ljubezenskega odnosa bodo udeležencem šova pomagali trije strokovnjaki. Postavljali jih bodo pred različne izzive in jih soočili s težavami, ki jih pari sicer doživijo šele po nekaj letih skupnega življenja.

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 7. uri, sta voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa gostila Mileno Pleško, strokovnjakinjo za povezovanje samskih, ki bo ena od treh strokovnjakov v oddaji Poroka na prvi pogled.

"V dobi digitalizacije je največja težava, da zmenkov v taki obliki več ni. Vse se je premaknilo za ekrane, kar je umaknilo strahove pred zavrnitvijo. Po drugi strani pa je prineslo strahove pred srečanji. Najina dvojina nastane šele s srečanjem, zato se je treba srečati. Največji izziv v današnjem času je, da ljudje ustvarijo nek digitalni jaz in pri tem pozabljajo, da mora biti most med digitalnim jazom in resničnim jazom vseeno vzpostavljen. Ljudje se potem bojijo, da na srečanjih ne bodo dosegali samih sebe. Zato pravim, da je potrebna vaja. Zmenke je treba vaditi, prav tako napake, treba pa je doživeti tudi kakšno zavrnitev. Se tega navaditi, ker drugače ne bo prišlo do kakšne dvojine in družine," je v oddaji med drugim povedala Milena Pleško.

Ustvarjalci oddaje Poroka na prvi pogled si želijo, da bi težave parov v eksperimentu in nasveti strokovnjakov pomagali tudi kakšnemu gledalcu pred televizijskimi zasloni pri spoprijemanju s podobnimi težavami v partnerski zvezi. "Vsekakor smo se osredotočali, da je to eksperiment, s katerim bomo vsi lahko rasli. Tudi mi. In smo. S tem ko so se oni učili, smo se učili tudi mi, in skupaj rasli. Zelo si želimo, da bi tudi kakšnemu gledalcu v partnerski zvezi kakšen nas nasvet prišel prav." Več v zgornjem videu.

Oddajo Jutro na Planetu si lahko ogledate od ponedeljka do sobote ob 7. uri. Nov televizijski šov Poroka na prvi pogled prihaja na Planet že v ponedeljek, 28. februarja, ob 20.45. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.