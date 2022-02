Strokovnjak s Poroke na prvi pogled: Morala mu bo dati priložnost #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali s prvim od treh strokovnjakov, ki so izbirali kandidate novega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, ki se na Planetu začenja v ponedeljek, 28. februarja, ob 20.45. Strokovnjaki so v šovu kandidate nato tudi budno spremljali. Psihodiagnostik Timotej Strnad nam je pojasnil, kako težko je bilo oblikovati kompatibilne pare, in tudi, kakšne so prednosti ter slabosti tega, da partnerja prvič spoznaš šele pred oltarjem.

Psihodiagnostik Timotej Strnad je eden od treh strokovnjakov, ki so izbirali in spremljali kandidate za novo prihajajoči televizijski šov Poroka na prvi pogled, ki se na Planetu začenja 28. februarja ob 20.45.

V začetku intervjuja je najprej dejal: "Načeloma so vsi resničnostni šovi neke vrste eksperimenti, kjer ljudje niso več del njihovega resničnega življenja, ampak neke fiktivne situacije, v kateri pa se jih neko določeno obdobje tudi snema. Pri nekaterih ljudeh se opazi velika sprememba v vedenju, pri drugih pa manjša. Je pa vidna pri vseh, sploh zaradi samega pritiska in stresa, ki se izvaja, že samo zato, ker se zavedamo, da nas bo oziroma nas že v tistem trenutku, nekdo gleda, snema."

Nato je Timotej spregovoril o tem, ali se je njegova ocena posameznega kandidata med šovom spremenila od te, ki jo je postavil pred začetkom: "Nismo se zmotili glede dejavnikov, ki so prisotni pri ljudeh. Edina napaka, ki jo načeloma naredimo in si jo dovolimo, je v intenziteti izraženosti tega dejavnika."

V šovu Poroka na prvi pogled so strokovnjaki združili pare, ki se prvi srečajo šele pred oltarjem, zato je vsaka izbirčnost potisnjena na stran, o čemer je psihodiagnostik dejal: "Tu bi rad omenil dva različna dejavnika. Prvi je, da ljudje mislimo, da poznamo partnerja, s katerim se poročimo po nekaj letih, a v bistvu, če se nismo zavestno lotili spoznavanja človeka in odkrivanja njegovih lastnosti, je zelo malo verjetno, da tega človeka res dobro poznamo. Torej je to, da človeka prvič vidiš pred oltarjem le preskok začetnega snubljenja."

Timotej je prva leta opredelil kot snubljenje zato, ker je to obdobje, ko spoznamo nekoga, smo nad njim navdušeni in večinoma tudi zaslepljeni s podobo, ki si jo o človeku ustvarimo. In potem lahko ta zgodba traja. Ta čas je opisal kot čas, ko ne vidimo človeka, ki je pred nami, ampak človeka, ki ga ustvarimo po svoji podobi v glavi in za katerega želimo, da je tak.

"Če nimamo nekih skupnih načel, vrednot, se zgodi, da nas nič več ne zadrži skupaj, ko pride do neizogibnega razočaranja po tistem navdušenju. Počutimo se, kot da bi bili kot na drogah, ker smo zaključili neko negativno obdobje v svoji glavi. Prepričani smo, da smo spoznali pravo osebo, nato pa se ta predstava izjalovi, ker ne zadosti našim pričakovanjem. Naposled smo razočarani. Če ljudje nimajo nekih skupnih dejavnosti, načel, vrednot, ki jih povezujejo navkljub razočaranju, začnejo, največkrat, ti ljudje to projicirati na bližnjega," je še pojasnil strokovnjak.

Nato je izpostavil še problem pomanjkanja izbire in prednost šova, kjer ta ni mogoča: "V smislu, da smo izbirčni in je potem mnogo lažje, če nas nekdo postavi pred možnost in reče: "Tako bo."

V šovu bo namreč potencialno izbirčno dekle dobilo svojega kandidata in na ta način, ne bo moglo odstopiti od ponujene možnosti za srečo. Neka ženska namreč morda ne bi svojega kandidata po videzu sodeč izbrala v nekem polnem lokalu, ampak med šovom Poroka na prvi pogled mu bo morala dati priložnost in ga spoznati.

"Ljudje v vsakem trenutku sprejemamo odločitve o tem, kako bomo presodili neki stimulant, ki je v našem okolju in notranjosti. Ampak ta presoja porabi veliko energije, kar pomeni, da naši možgani to presojo hitro podajo tudi naprej nekim ideološkim zasnovam, drugim ljudem, v tem primeru strokovnjakom, ki smo izbrali pravo osebo. Mislim, da s tem olajšamo neko izbiro. Torej, če ta oseba sreča nekoga zunaj, mora ves čas razmišljati, ali je ta oseba zanj/zanjo prava; v šovu pa mu/ji ni treba o tem razmišljati, kar pomeni, da porabi manj energije za razmišljanje o tem in jo lahko več vloži v osebno komunikacijo, v samo komuniciranje, raziskovanje o tem, zakaj je nekdo pravi."

Psihodiagnostik Timotej Strnad, ki je izbiral in spremljal udeležence novega televizijskega šova Poroka na prvi pogled, je za nas izpostavil tudi pomembnost komunikacije v odnosu: "Komunikacija je po mojem mnenju največja težava človeštva nasploh. Predvsem zaradi tega, ker ko smo enkrat prepričani o svojem prav ali o vidikih neke situacije, je to prepričanje težko spremeniti, sploh tehtno prepričanje."

