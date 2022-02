Ekskluzivno: tako bo videti oddaja Leta štejejo #video

Že v četrtek, 3. marca, bomo na Planetu prvič ugibali leta v novi oddaji Leta štejejo, ki jo bo vodil Klemen Bučan! V vsaki oddaji bo zvezdniški tekmovalni par poskušal pravilno uganiti, koliko let ima neznanec ali neznanka pred njimi, kar bo nedvomno prineslo tudi nekaj zabavne zadrege, čudenja in predvsem smeha.

Že v četrtek, 3. marca, bomo spremljali novo oddajo Leta štejejo, v kateri bomo skupaj z zvezdniškim tekmovalnim parom ugibali starost neznancev in neznank na odru. Izostreno oko se bo tudi zelo dobro izplačalo, saj bodo tekmovalni pari na začetku prejeli 20 tisoč evrov, ki pa jih bodo izgubljali ali ohranjali skupaj z zgrešenimi ali pravilno dosojenimi leti.

"Manj bodo zgrešili, manj denarja bodo izgubili. Vsako leto odnese evre in bolj, kot gremo proti koncu, večja je kazen za zgrešena leta," pojasni voditelj Klemen Bučan, ki se že veseli premiere kviza, kakršnega na slovenskih televizijah še ni bilo.

Pri vsaki osebi si bosta lahko tekmovalca pomagala tudi z različnimi oblikami pomoči, ki bodo skrivale namige o starosti, kar pa zna na preizkušnjo postaviti tudi splošno znanje tekmovalnih parov in poskrbeti za še več smeha in zabavne zadrege.

Ugibajte z Rankom Babićem, Evo Boto in drugimi

Prvi tekmovalni par, ki se bo prihodnji četrtek preizkusil v ugibanju let, bosta vedno zabavna Ranko Babić in Ana Maria Mitič, v petek pa bosta svoje sposobnosti opazovanja in pravilnega presojanja starosti preizkusila glasbenika Eva Boto in David Amaro. V prihodnjih oddajah bodo leta šteli tudi Irena Yebuah Tiran, Gašper Rifelj, Alenka Godec, Simona Vodopivec, Tina Gaber, Laura Unuk in drugi.

Ko izgubljaš denar, je konec prijaznosti ...

"Na snemanju smo se imeli res dobro – tako z gosti, ki so večinoma ljudje, vajeni nastopanja, kot tudi z vrhunskim občinstvom, ki je dajalo dodatno energijo," je povedal voditelj Klemen Bučan, ki meni, da se bo ta zabava odražala tudi na televizijskih ekranih in bodo gledalci ob kvizu resnično uživali tudi zato, ker bodo lahko hkrati brez zadržkov ugibali tudi sami.

"Na začetku so bili vsi tekmovalci skeptični, koliko let lahko pripišejo ženski. Potem pa so videli, da izgubljajo denar in nadaljevali ugibanje z manj prijaznosti," je povedal energični Klemen, ki se v voditeljski vlogi počuti odlično. "Mislim, da sem lahko v tej vlogi združil znanje vsega, kar v življenju počnem: vlogo voditelja, stand-up komika in tudi očeta, saj je bilo treba ljudi tudi miriti," se je pošalil. Kako se je odrezal, preverite že v četrtek, 3. marca, ko bo ob 19.45 na Planetu prvi del oddaje Leta štejejo.

Oddaja Leta štejejo bo prvič na sporedu že v četrtek, 3. marca. Leta bomo ugibali vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu!

