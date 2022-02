Jasna Kuljaj: Nikoli nisem bila le ženska za okras

Priljubljena voditeljica s provokativnimi temami že skoraj 20 let podira tabuje in ruši predstave o tem, kako bi se ženske morale vesti v oddajah z narodnozabavno glasbo.

V tokratni oddaji Osebno z Valentino Plaskan na Planetu je gostovala voditeljica Jasna Kuljaj, ki se kmalu vrača na TV-ekrane z novo sezono oddaje Pri Črnem Petru. Ta bo imela nekoliko osvežen format, saj bo v njej iskala novega sovoditelja in v vsaki oddaji preizkušala tudi drugega kandidata. "Sama sem predlagala, da bi bilo ob meni nekaj testosterona," je dejala, "čutim, da za to obstaja prostor. Ženska in moška energija se dopolnjujeta."

"Ob meni se ni še nobeden slabo počutil"

Jasna Kuljaj v medijih daje vtis samostojne ženske, pa je res tako? "Nedvomno sem čisti primerek samozavestne, svobodne in samostojne ženske, že od nekdaj skrbim sama zase in za to ne potrebujem moške pomoči," je zatrdila, "obenem pa se še kako zavedam, kako pomembni so moški in kako lepo je, če obstaja sinergija med spoloma. Morda se sliši kot paradoks, a nisem sama za vse in z veseljem včasih zaigram vlogo dive, ki potrebuje pomoč."

"Moški je lahko ob meni moški, kolikor hoče biti," je poudarila, "lahko rečem, da se ob meni še nobeden ni slabo počutil."

Občutek, kaj si od TV-voditelja oziroma TV-voditeljice želijo gledalci, je pilila že od malega. "Preučevala sem znane slovenske voditelje, kot sta Mario Galunič in Jonas Žnidaršič," je povedala, "res je, da gre v glavnem za moške, toda voditeljice me preprosto niso nagovorile. Večinoma so stale z nekim listkom v rokah in bile zelo zadržane."

"Televizija se gleda in tovrstni šovi terjajo nekaj kože"

Ob tem jo je Valentina Plaskan izzvala, da s svojo pojavo in nastopom na televiziji pogosto pristaja na stereotipe o voditeljicah zabavnih oddaj, ko se denimo izzivalno oblači. "Televizija se gleda in tovrstni šovi terjajo nekaj kože," je odvrnila Jasna Kuljaj, "pri tem dam sebe na stran in ne razmišljam o tem, kaj si bodo ljudje mislili. Kot voditeljica pa nikoli nisem bila le ženska za okras, noben voditelj mi ni bil nadrejen."

