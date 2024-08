Jasna Kuljaj se vrača na televizijske ekrane

V oddaji, ki so jo poimenovali Z Jasno in glasno, bo vsak petek z gosti komentirala novosti na slovenski glasbeni sceni. Kot pravi, se trenutno na domači glasbeni sceni dogaja ogromno. "Je v dobri kondiciji, ansambli so zelo aktivni in nastajajo uspešnice. Vsekakor je za komentirati veliko zanimivega materiala in zelo se veselim, da je prav na TV Veseljak Golica prostor za takšno oddajo. Kje, če ne ravno tukaj," je povedala za medijsko hišo Media24.

Poleg voditeljice tudi programska direktorica

Kot smo že poročali, je Kuljajeva pred meseci postala programska direktorica štirih televizijskih kanalov: TV Veseljak Golica, TV Aktual, BestFM TV in TV Zlati zvoki. Pred tem je na radiu in televiziji Veseljak Golica delovala tudi kot producentka.

Nad svojo novo službo je, kot je povedala takrat, navdušena: "Z izgradnjo novih studiev bomo lahko ponudili še bogatejši in raznovrstnejši program s posebnim poudarkom na glasbi, ki je ključni element vseh naših kanalov. Naši gledalci lahko že zdaj uživajo v številnih glasbenih nastopih v živo, kar je ena od naših glavnih prednosti."

Jasno Kuljaj poznamo tudi kot voditeljico oddaj Na zdravje, Pri Črnem Petru, Brez cenzure, Od težaka do junaka in Zvezda Magazin ter resničnostnih šovov Zmenek na slepo in Kmetija: nov začetek.

