Mojca Mavec iskreno o partnerju: Rada imam dvojino, a živim sama

Novinarka in voditeljica Mojca Mavec je znan televizijski obraz, ki gledalce s televizijskih ekranov pozdravlja že več kot 30 let, skoraj 25 let pa tudi že ustvarja popotniško oddajo Čez planke. V pogovoru za Nedelo je Mavec razkrila, zakaj raje, čeprav je v romantičnem odnosu s partnerjem, živi sama.

"Sem človek, ki je zelo rad sam, samota mi zelo veliko pomeni. Ko žalujem, najraje žalujem sama. Všeč mi je, da živim sama, čeprav nisem sama. Rada imam dvojino, a živim sama. Če vse ostane tako, kot je zdaj, je zame okej," je za Nedelo povedala priljubljena voditeljica, ki je spregovorila tudi o svojem partnerju, s katerim ne živita skupaj.

"Imam srečo, da je ob meni človek, ki je res dodana vrednost"

Kot je priznala, ji je všeč, da jo ceni, spoštuje to, kar dela, in to, da sta enakovredna partnerja. "Sva ista generacija, govoriva iste stvari in imava podobne izkušnje. Je moja dodana vrednost. Pušča mi prostor, razume, da sem veliko zdoma in da se moram premikati. Morda sem tudi zato boljša partnerica, ker stvari vidim z razdalje. Dobro je iti čez planke, tudi pri sebi, saj potem vidiš stvari drugače. Imam srečo, da je ob meni človek, ki je res dodana vrednost," je še dejala 51-letna televizijka.

"Moje delo je moj način življenja. Nisem si ustvarila družine, to je bila moja odločitev, nimam avtomobila, to je moja odločitev, nimam stanovanja v lasti, ki bi si ga sama kupila … Ampak vse to je moja odločitev," je poudarila. "Zdi se mi, da mi je ta poklic, ta način življenja prinesel tudi veliko dobrega in da že zdaj lahko rečem: absolutno je vredno."