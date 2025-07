Hladnokrvni umor: ustvarjalko Ameriškega idola in njenega moža našli mrtva

Pokojno glasbeno ustvarjalko pri American Idol Robin Kaye so policisti našli mrtvo v shrambi, njenega moža, prav tako 70-letnega Thomasa Deluca pa v kopalnici.

Policisti so na glavnem vhodu videli kri in nato razbili okno, da bi vstopili v hišo, kjer so našli pokojna zakonca, ki sta po poročanju ameriških medijev umrla zaradi strelov v glavo. Oba so na kraju dogodka razglasili za mrtva. Policijo je na ogled okolice hiše poklical eden izmed družinskih članov, saj se mu par ni javil že nekaj dni.

A spokesperson for "American Idol" has issued a statement after Robin Kaye, who was a music supervisor on the show for 15 years, was found dead.



“We are devastated to hear of Robin and her dear husband, Tom’s, passing. Robin has been a cornerstone of the Idol family since 2009… pic.twitter.com/Y29EfRd2ED — Variety (@Variety) July 15, 2025

Kot poroča portal TMZ, se je policija na posestvo napotila že pretekli četrtek, saj je eden izmed sosedov opazil in prijavil neidentificiranega osumljenca, ki je poskušal vstopiti na posestvo, preskočil ograjo in bil morda oborožen s strelnim orožjem. Policija se je odzvala in pred odhodom preiskala posest, a takrat niso našli znakov vloma. Za zdaj še ni znano, ali je incident povezan z umoroma.

Policija je v povezavi z dvojnim umorom že aretirala 22-letnega Raymonda Boodariana, ki naj bi bil po več policijskih poročilih prav tako prebivalec Encina, soseske v Los Angelesu, vendar nima nobene znane povezave s parom.

TMZ pa je poročal tudi, da posnetki nadzornih kamer kažejo, da je osumljenec v četrtek vstopil v stanovanje skozi odklenjena vrata, le trideset minut preden sta pokojna Robin in Thomas prispela domov.

"Čeprav med preiskavo na lokaciji nismo zaznali znakov, ki bi kazali na nasilni vstop ali težave, zdaj domnevamo, da je osumljenec v dom vstopil skozi odklenjena vrata," je sporočila losangeleška policija. Par se je vrnil domov in je Boodariana zasačil pri dejanju, kar je privedlo do spopada, so še dodali preiskovalci. Osumljenec za dvojni umor je nato peš pobegnil s kraja.

"Pretreseni smo, ko smo izvedeli za smrt Robin in njenega dragega moža Toma. Robin je bila od leta 2009 temelj družine Idol in so jo vsi, ki so bili z njo v stiku, resnično ljubili in spoštovali. Robin bo za vedno ostala v naših srcih in v tem težkem času delimo najgloblje sožalje njeni družini in prijateljem," je v izjavi za Extra povedal tiskovni predstavnik oddaje American Idol.

Robin Kaye je v glasbenem šovu skrbela za izbor glasbe in je v oddaji American Idol sodelovala v petnajstih sezonah. TMZ je poročal tudi, da je bil pretekli lastnik nepremičnine pokojni raper Juice Wrld, ki je umrl leta 2019.