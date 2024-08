O nesreči je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram spregovorila njegova žena Ajda Rotar Urankar. "Lajf. En trenutek izbiraš obleko za gala dogodek, drug pa dobiš klic z urgence. David me že od včeraj zvečer pripravlja na njegov new look (novi videz, op. p.), ko ga odpustijo in ga lahko pridem iskat, ampak ga vsaj humor ni zapustil," je zapisala in dodala sporočilo svojega moža, ki pravi, da je videti kot zvezdnice po plastični operaciji.

V nadaljevanju je izpostavila še, da je njeno spoštovanje do zdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja "zraslo še eno stopničko višje čez nebo".

Čakata ga okrevanje in rehabilitacija

Svoje sledilce je ob tem pozvala, naj se javi tisti, ki je po nesreči poklical reševalce, saj bi se mu rada oba zahvalila.

Podrobnosti nesreče še niso znane, je pa David Urankar dobil hude poškodbe, zato ga čakata nujno okrevanje in rehabilitacija. Oddaje Dobro jutro tako nekaj časa ne bo vodil.

O nesreči je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram spregovorila Urankarjeva žena Ajda Rotar Urankar. Foto: Mediaspeed

