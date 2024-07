Televizijska voditeljica in novinarka Katarina Braniselj, ki je pred tedni doživela težjo prometno nesrečo, je na poti okrevanja, ki pa bo trajala kar nekaj mesecev.

Voditeljica in novinarka Katarina Braniselj, ki je bila konec junija udeležena v hudi prometni nesreči, v kateri jo je na kolesu zbil motorist in s kraja nesreče odpeljal, je že na poti okrevanja. Voditeljica se je javila na družbenih omrežjih, iz posnetkov pa je razvidno, da je po operaciji hrbtenice v domači oskrbi.

Sledilcem na Instagramu je Katarina Braniselj sporočila, da je že v fazi rehabilitacije in da je z veliko treme sedla na sobno kolo oziroma trenažer. "Drugačno je kot moje. Vse je drugače ..." je povedala voditeljica v zgodbi na Instagramu in pri tem komaj zadržala solze.

Na trenažer je sedla s pomočjo opornice za hrbtenico. Foto: Instagram/katarinabraniselj

Upa, da se čez nekaj mesecev vrne na delo

Nesreča je voditeljici, ki je zelo aktivna športnica in navdušena kolesarka, za naslednjih nekaj mesecev korenito spremenila načrte in tudi ritem življenja, za Slovenske novice pa je povedala, da naj bi bilo po enem letu vse po starem. "Osredotočila se bom na lepo, več brala, nekaj zastarelih študijskih obveznosti morda pride na vrsto, upam," je povedala za omenjeni portal in dodala, da upa tudi, da se čez nekaj mesecev vrne v službo.

V sredo se je kot zagrizena kolesarka mudila tudi na sprejemu Tadeja Pogačarja v Ljubljani, kjer ga je po zmagah na Tour de France in Giru prišlo pozdravit na tisoče navijačev in športnih navdušencev.

Na sprejemu Tadeja Pogačarja v sredo v Ljubljani Foto: Instagram/katarinabraniselj

