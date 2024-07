Po več kot letu dni je v ponedeljek zvečer z malih zaslonov gledalce znova pozdravila voditeljica Nuša Lesar. Na družbenem omrežju Instagram je objavila fotografijo iz studia in napisala, da je doma.

Foto: Nuša Lesar/Instagram

Pred vrnitvijo na male zaslone je Lesarjeva priznala, da ima kar malo treme, spraševala se je, ali sploh še zna spisati napovedi. Prvo oddajo kot mama je odvodila, vmes pa jo je v studiu presenetila tudi voditeljska kolegica Ota Roš. "Zdi se ti, da nič več ne znaš, potem pa vidiš, da še znaš voziti to kolo," je povedala Lesarjeva in zaupala, da je med delom, tako kot vsaka mama, večkrat preverila, kako je doma z otrokom.

Dolgoletno voditeljico je v času odsotnosti zamenjala novinarka, urednica in voditeljica Suzana Perman. Tako kot so sodelavci presenečenje pripravili ob odhodu Nuše Lesar, je zdaj ona v studiu presenetila Permanovo.

"Nušo poznam že zelo dolgo časa, še preden so bili žarometi in televizijski ekrani, in že takrat sva se znali nasmejati. Glej, kam nas je pot pripeljala," je ob slovesu dejala Permanova in se zahvalila Nuši, ekipi in gledalcem, ki jih je za voditeljskim pultom pozdravljala leto dni.