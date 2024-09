Znano je, kje bo karierno pot nadaljevala priljubljena voditeljica in novinarka Suzana Perman, ki je nedavno, po 15 letih zapustila medijsko hišo POP TV. Posvetila se bo tečajem govorništva in javnega nastopanja.

Suzana Perman je v zadnjem letu vodila oddajo Svet na Kanalu A, kjer je nadomeščala Nušo Lesar, ki je bila zadnje leto na porodniškem dopustu. Perman bo 30. septembra začela začetni tečaj govorništva Mala vrata retorike, ki ga bo ustvarjala v sodelovanju z zavodom Šolt.

"O izgubljenih priložnostih prve polovice svojega življenja bi lahko napisala knjigo"

"Koliko te je v življenju že stal strah pred kritiko? Si kdaj pomislil, kaj vse bi poskusil, si drznil, ustvaril, rekel, uspel, osvojil ... Če te ne bi prevečkrat 'bremzal' strah pred kritiko, ker 'kaj pa bodo rekli drugi'? Osebno bi o izgubljenih priložnostih prve polovice svojega življenja lahko napisala knjigo," je Perman zapisala v svoji objavi na Instagramu ter svoje sledilce nagovorila, da imamo v sodobnem digitalnem svetu, kjer se vsa konkurenca bori za pozornost, dve možnosti: "1. Spregovori, ukrepaj, tvegaj kritiko – in zrasti. 2. Ostani tiho, ne naredi nič in postani … nič."

"Odločitev je tvoja. Pomagam lahko le tistim, ki izberejo prvo možnost. Drugi me itak kritizirajo," je še zapisala v hudomušnem slogu.

Po 15 letih dela v medijih je začutila, da je njeno poslanstvo še nekje drugje

"Po 15 letih dela na televizijah POP TV in KANAL A čutim, da je moje poslanstvo še nekje drugje. Za seboj puščam ogromno čudovitih spominov, neprecenljivega znanja, veščin in trdnih prijateljskih vezi. A ko te srce pokliče, veš, da pride čas, ko moraš tudi sam stopiti iz tako imenovane cone udobja, iz tega, kar si počel vse življenje, in iti naprej v nove izzive. Televiziji, ki me je izučila, izoblikovala in mi dala nešteto priložnosti, bom vselej hvaležna," je za Žurnal24 ob odhodu iz medijske hiše povedala Perman.

Oglejte si še: