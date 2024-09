Slovenska novinarka, scenaristka, urednica in televizijska voditeljica Marija Miša Molk se je rodila pred 70 leti, 6. septembra 1954. Miša Molk je znana kot pronicljiva sogovornica, ki je v času aktivne kariere v mnogih pogovorih in intervjujih spregovorila kot oseba brez dlake na jeziku.

Molk je z nalogo Stili in struktura jezika v naslovu športnega komentarja iz novinarstva diplomirala leta 1980 na Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo v Ljubljani, zanjo pa je prejela tudi študentsko Prešernovo nagrado.

S hčerko sta si blizu

V tančico skrivnosti je nekoliko bolj zavila svoje življenjske sopotnike, ki jih ni pogosto izpostavljala v javnosti. Kot je povedala v enem izmed pogovorov, sta imela pomembno vlogo njena oče in mama, oče Avgust je bil velika avtoriteta in ljubeča moška figura ter je bil pri vzgoji dosleden, njena mama pa je predvsem odprta in odobravajoča.

Danes ima Miša Molk s svojo edino hčerko Ulo Furlan zelo lep in ljubeč odnos, ki je tudi prijateljski. Velika strast priljubljene voditeljice in novinarke so predvsem potovanja, saj si želi odkrivati še nepoznani svet, je poročala revija Lady.

Kakšen tip moških jo privlači?

Prva dama slovenske televizije je za omenjeno revijo povedala tudi, da je "v teh letih, da nimam česa prikrivati ali se bati", saj lahko raznovrstne tematike odpira tako z moškimi kot ženskami. "Treba se je sprejemati, ne pa spraševati, kaj bi ti lahko škodovalo ali pa koristilo," je povedala. Kot je dodala, je bila v mladosti precej bolj sramežljiva in se tistemu, ki ji je bil všeč, ni upala pogledala niti v oči. To je bilo obdobje najstništva, ko se je še kot mnogi bala zavrnitve. "Obdobje, ko sem fantu že znala reči, da mi je všeč, je prišlo pozneje, nekje pri 18 letih," je še povedala Molk.

Kot je dodala, je vzorec, kakšne moške je izbirala v življenju, verjetno pridobila kar doma pri lastnem očetu. "Pokazalo se je, da pri moških cenim odločnost in miselni tok. Všeč mi je osredotočenost v pripovedovanju, stilska izvirnost, predvsem pa duhovitost in smisel za dober humor. Blebetanje neumnosti me strahotno utruja, prav tako tudi povzdigovanje ega," je poudarila.

Občuduje še eno karizmatično žensko

Kot je še dodala, se je je morda kakšen moški celo ustrašil zaradi njene karizmatične televizijske kariere in zato do nje ni pristopil. "To ni v redu, ker bi lahko spoznala kakšnega imenitnega človeka, če ne bi imel vnaprejšnjega strahu ali distance. Ljudje se nam včasih zdijo nedostopni, pa niso," je povedala in ob tem dodala, da občuduje besedilopisko Elzo Budau, saj pooseblja urejeno žensko, ki sledi aktualnim temam in je odprta za ljudi, različne družabne dogodke in ima pestro življenje.

Na RTV Slovenija delala že kot študentka, lani se je upokojila

Molk je že v času študija (od leta 1976) delala na RTV Slovenija, najprej kot honorarna sodelavka v uredništvu Mladinskega in otroškega programa, od leta 1979 pa kot redno zaposlena urednica in televizijska voditeljica. Na RTV Slovenija je delala vse do lanskoletne upokojitve, in kot je povedala v pogovoru za Lady, se je na življenje v pokoju že privadila. Še vedno je cenjena gostja na prireditvah, letos pa je kot članica strokovne žirije tudi pomemben del festivala Melodije morja in sonca (MMS). "Pravzaprav sem tam odraščala, televizija me je ustvarila. A ne čutim nobene nuje po vrnitvi," je ob tem še povedala Molk.

Molk je bila med letoma 1996 in 2004 odgovorna urednica razvedrilnega programa Televizije Slovenija, med letoma 2008 in 2013 pa varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS). V spominu je mnogim denimo ostala kot voditeljica izborov pesmi za Evrovizijo, oddaj Križ kraž in Res je ter voditeljica drugih oddaj in festivalov.

Novih hobijev v času upokojitve ni odkrila, saj je imela konjičke že prej, to so knjige, filmi in gledališče, poleg tega pa ima zdaj tudi več časa za svoje prijateljice.

Miša Molk v družbi direktorja Avditorija Portorož Boruta Bažca. Na glasbenem festivalu je bila letos članica strokovne žirije. Foto: Mediaspeed

