Tako je Jan Plestenjak za rojstni dan presenetil svojo Tadejo #foto

Izbranka Jana Plestenjaka Tadeja Majerič je zadnji avgustovski dan praznovala svoj 34. rojstni dan. Eden najuspešnejših slovenskih glasbenikov jo je ob osebnem jubileju presenetil z darilom. S fotografijami je nekdanja profesionalna tenisačica rojstnodnevni dan obeležila na svojem Instagramu.

Jan Plestenjak, ki se je letos popolnoma umaknil z glasbenih odrov in se posveča le ustvarjanju novih pesmi, ni dejaven niti na družbenih omrežjih. Popolnoma drugače velja za njegovo izbranko Tadejo Majerič, ki je delila fotografijo, na kateri je videti zelo srečna in čez rame objema svojega šarmantnega izbranca. Občasno Janova izbranka deli tudi njune skupne trenutke in utrinke s potepov, na katerih ne manjka posnetkov živali, ki jih lepotica očitno obožuje.

Podaril ji je tudi šopek

Kako sta preživela rojstnodnevni dan, ni znano, Majerič je delila fotografijo čudovitega šopka, ki ga je dobila ob rojstnem dnevu ter je bil sestavljen iz vrtnic svetlorožnate barve in drugega okrasnega cvetja. Več kot očitno je bila Tadeja nad darilom navdušena, saj je svoja občutja izrazila z različnimi emotikoni, tudi emotikonom srca.

Jan je izbranki podaril čudovit šopek. Foto: Instagram/tadeja.majeric

