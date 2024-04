Jan Plestenjak je v začetku letošnjega leta sporočil, da se za leto dni umika z glasbenih odrov, za nekaj časa pa tudi z družbenih omrežij. Pametni mobilni telefon je zamenjal s starejšim, ki mu ne omogoča dostopa do družbenih omrežij. Njegova izbranka Tadeja Majerič pa medtem redno deli skupne trenutke z njim in večkrat pokaže, kako zaljubljena sta.

Pred kratkim je delila skupno fotografijo iz njegovega doma v Strunjanu, na kateri ga objema, videti pa sta srečna in zaljubljena.

Fotografija, ki jo je s svojimi sledilci na Instagramu delila Tadeja Majerič. Foto: Instagram/@tadeja.majeric

Odklopil se je od družbenih omrežij

Da je Jan Plestenjak znova zaljubljen, je sporočil v mesecu decembru, ko je objavil prvo fotografijo s svojo novo izbranko. Gre za nekdanjo slovensko tenisačico, 33-letno Štajerko Tadejo Majerič.

V začetku letošnjega leta se je za nekaj časa umaknil z družbenih omrežij in svoj pametni mobilni telefon zamenjal s starejšim, ki mu onemogoča dostop do družbenih omrežij. Vzel si je namreč leto dni premora z glasbenih odrov, med katerim bo ustvarjal novo glasbo in se popolnoma posvetil svoji izbranki. Februarja lani je v intervjuju za Siol.net priznal, da si še vedno želi družine.

