Tako je bilo nekoč videti novo dekle Jana Plestenjaka #foto #video

Fotoagencija Mediaspeed je ob novici, da je Jan Plestenjak razkril svojo novo izbranko , pobrskala po svojem arhivu, kjer so našli nekaj fotografij Tadeje Majerič izpred več kot deset let, ko je bila še aktivna v teniški karavani.

V začetku tedna je Jan Plestenjak prvič delil skupno fotografijo s svojo novo izbranko, 33-letno Štajerko Tadejo Majerič, nekdanjo profesionalno slovensko teniško igralko. Pri Mediaspeedu so zdaj pobrskali po arhivu in našli nekaj fotografij Majeričeve, ki so nastale že pred več kot desetletjem, natančneje v letih 2009 in 2010, ko je bila še zelo aktivno vpeta v svet profesionalnega tenisa.

Majeričeva je svojo kariero profesionalne teniške igralke začela leta 2005, ko je zaigrala na svojem prvem profesionalnem turnirju serije ITF (Mednarodna teniška zveza) v Portorožu. Leto 2013 je bilo zanjo prelomno, saj je osvojila dva turnirja serije ITF in prvič zaigrala v kvalifikacijah turnirja za Grand Slam ter se uvrstila na 111. mesto lestvice WTA (žensko teniško združenje), kar je bila njena najboljša uvrstitev. Njen največji uspeh kariere je uvrstitev v četrtfinale turnirja WTA serije International leta 2013 v Bakuju, kjer je z 0:6, 4:6 izgubila proti izraelski igralki Shahar Pe'er.

Leta 2014 je Majeričeva podobno kot teniški igralec Aljaž Bedene, ki je dejal, da bi igral za Veliko Britanijo, presenetila z izjavo, da bi igrala za Bosno in Hercegovino, kar pa se kasneje ni uresničilo. "Zelo bi bila vesela, če bi se kaj takega zgodilo. V Bosni imam veliko prijateljev, na to državo pa sem bila navezana, še preden sem začela sodelovati z Bećirevićem (njen tedanji agent, op. a.). Tudi bosanske igralke poznam zelo dobro," je takrat razlagala Majeričeva.

V svoji profesionalni teniški karieri je Majeričeva zaslužila okoli 250 tisoč dolarjev (228 tisoč evrov), najboljšo uvrstitev na lestvici WTA pa je osvojila prav pred desetimi leti, ko je bila 111. (25. november 2013). Na njen padec po lestvici je vplivala tudi bolezen mononukleoza.

Pod fotografijo, ki jo je v ponedeljek Plestenjak delil na svojem profilu, je zapisal: "Čutim veter tvoje sape, boža me po vratu." Enako fotografijo je na svojem profilu delila tudi Majeričeva, ki pa je fotografiji dodala le emotikon srca.

