S takim avtomobilom se vozi Jan Plestenjak #video

Jana Plestenjaka so nedavno posneli med vožnjo po prestolnici in videoposnetek objavili na profilu carspotting.lj na TikToku, ki v Ljubljani išče avtomobile prestižnejših avtomobilskih znamk. Vozil se je v avtomobilu porsche 911 GT3 touring črne barve in zadnje generacije (992), ki po oceni Avto magazina brez opreme stane nekaj več kot 200 tisoč evrov.

Kot še poročajo v Avto magazinu, je avto primernejši za dirkališče kot za običajen promet. Pri omenjenem modelu so Porchejevi inženirji odstranili zadnji spojler in ga z zadnjega dela povsem umaknili, prav zato je dobil imel Touring.

Avtomobil poganja bokserski šestvaljni bencinski motor, ki brez pomoči turbine zmore 374 kilovatov moči (510 KM). V zgolj 3,4 sekunde doseže hitrost sto kilometrov na uro, merilnik hitrosti pa se ustavi pri 318 kilometrih na uro, še poroča Avto magazin, ki dodaja, da je avto na slovenskih cestah prava redkost, saj jih je v Sloveniji najbrž manj kot pet. Kot še poroča omenjeni portal, sta trenutno naprodaj dva rabljena, cena vsakega pa presega 220 tisoč evrov.

Avtomobilov porsche 911 GT3 Touring je v Sloveniji najbrž mogoče prešteti na prste ene roke. Foto: Porsche

Plestenjak je ljubitelj jeklenih konjičkov

Plestenjak je znan kot velik ljubitelj tako starejših kot novejših avtomobilov. V njegovi garaži je bil parkiran tudi 911 carrera 4S generacije 993, za katerega mu je žal, da ga je prodal, poroča Avto magazin.

Umaknil se je z odrov in družbenih omrežij ter našel novo ljubezen

V začetku leta se je Plestenjak odločil za umik z družbenih omrežij in enoletni umik z odrov, da bi se lahko bolj posvetil svojemu delu in pisanju novih pesmi ter se odpočil od koncertiranja na turneji. "Kakšen lep sončen dan in pameten telefon bo šel stran. Vsaj za nekaj časa. Namesto da ves čas gledam aplikacije in v telefon, bom raje gledal modro nebo, drevesa, ljudi okoli sebe, si vzel nekaj časa ... Za nekaj časa zapustil socialna omrežja," je takrat zapisal ljubljenec ženskih src, a dodal, da se bo kmalu vrnil z novim materialom.

Pametni telefon je zamenjal za preklopnega

Pametni telefon je avtor številnih uspešnic v začetku leta zamenjal za preklopnega. Obširneje pa smo že poročali tudi, da je ob koncu lanskega leta 50-letnik našel srečo tudi v ljubezni, saj je omrežil brhko 33-letno nekdanjo teniško igralko Tadejo Majerič, s katero sta očitno složen par. Fotografijo skupnih trenutkov je na družabnih omrežjih že delila tudi Majeričeva.

