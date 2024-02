Kako dobra je petka? Primerjava s Kitajci je svarilo za Evropo.*

MG Motors bo po modelu MG 4 v Evropo pripeljal še manjši električni avtomobil. Na osnovi MG 4 bodo izdelali tudi karavan. Foto: Gregor Pavšič Evropska avtomobilska industrija trenutno še cveti, in to na temeljih svoje tehnološke prevlade na področju klasičnih avtomobilov z notranjim izgorevanjem. Leto 2035, ko naj bi v Evropi ustavili prodajo takih avtomobilov (če bo do tega res prišlo), sicer ni več daleč, a prav tako tudi ne tako blizu. Delež električnih avtomobilov je v prodaji v Evropi še dokaj majhen (lani 14,6 odstotka, letos januarja 10,9 odstotka), kar je precej manj kot na primer na Kitajskem.

Nobena evropska znamka v ospredje še ni postavila zgolj električnih avtomobilov. Nekatere, kot so na primer znamke koncerna Stellantis, imajo to namen storiti že pred koncem desetletja. Vseeno pa kljub taki navidezno drzni strategiji tudi še pošteno taktizirajo. Tudi električni avtomobili z novih platform še vedno omogočajo vgradnjo klasičnih bencinskih motorjev. Take rešitve so razvojno cenejše in nudijo tudi izhod v sili, če se bo prehod na elektriko v Evropi vendarle nekoliko zavlekel.

Za Renault so še vedno ključni modeli z bencinskim motorjem, saj je delež električnih lani predstavljal le 11 odstotkov prodaje. Foto: Gregor Pavšič

Renault je na avtomobilski razstavi v Ženevi prvi med evropskimi znamkami pokazal namensko izdelani manjši električni avtomobil. Ta torej predstavlja vozilo z izključno električno zasnovo. Podoben avtomobil z izhodiščno ceno okrog 25 tisoč evrov pripravlja tudi Volkswagen (ID.2).

Renault 5 sicer ni najmanjši in najcenejši na trgu, saj ta naziv pripada dacii spring, novodobna električna petka pa napoveduje nov trend električnih avtomobilov s ceno okrog 30 tisoč evrov. Renault 5 bo imel izhodiščno ceno sicer okrog 25 tisočakov, toda za nekoliko bolje opremljeno in tisto z večjo baterijo bo treba odšteti nekaj več. Natanko koliko, se za zdaj še ne ve.

Renault je s tem avtomobilom požel veliko zanimanja in na okrnjenem ženevskem razstavišču, ki se ga je večina uveljavljenih znamk letos na široko ognila, je bil prva zvezda. Ta avtomobil bo zelo dober pokazatelj tega, kako hitro lahko Renault računa na dvig deleža električnih vozil v svoji prodaji (lani je bila ta le 11 odstotkov), in obenem je Renaultov avtomobil tudi prvi konkretnejši tekmec prihajajočim kitajskim avtomobilom.

Primerjava evropskih in kitajskih električnih avtomobilov:

cena baterija dolžina medosna prtljažnik polnjenje AC polnjenje DC Dacia Spring 22.900 EUR *** 26,8 kWh 3.700 mm / 308 l do 7 kW do 30 kW Renault 5 25.000 EUR * 40 kWh 3.920 mm 2.540 mm 326 l do 11 kW do 80 kW Renault 5 / 52 kWh 3.920 mm 2.540 mm 326 l do 11 kW do 100 kW Peugeot e-208 30.980 EUR 50 kWh 4.005 mm 2.540 mm 265 l do 11 kW do 100 kW Peugeot e-208 33.080 EUR 54 kWh 4.005 mm 2.540 mm 265 l do 11 kW do 100 kW BYD Dolphin 30.990 EUR ** 46 kWh 4.290 mm 2.700 mm 345 l do 7,4 kW do 60 kW BYD Dolphin 35.990 EUR ** 62 kWh 4.290 mm 2.700 mm 345 l do 11 kW do 88 kW MG 4 31.400 EUR 51 kWh 4.287 mm 2.705 mm 363 l do 7 kW do 117 kW MG 4 34.900 EUR 64 kWh 4.287 mm 2.705 mm 363 l do 11 kW do 135 kW VW ID.3 41.722 EUR 58 kWh 4.261 mm 2.770 mm 385 l do 11 kW do 120 kW Tesla Model 3 41.990 EUR 57 kWh 4.720 mm 2.875 mm 594 l do 11 kW do 175 kW

* - okvirna cena, ** - cena v Avstriji, *** - cena za model pred prenovo

Razstavišče znamke BYD v Avstriji Foto: BYD

Volkswagen ID.3 cenovno težko konkurira kitajskim tekmecem, kot je MG 4. Foto: Gregor Pavšič

Kot kaže zgornji pregled, se med evropskimi in kitajskimi avtomobili zabrisuje meja med dvema segmentoma. Danes je enaka cena za električni evropski adut peugeot 208 kot za razred večja kitajska električna avtomobila (MG 4, BYD dolphin). Tako MG kot BYD bosta slej ko prej v Evropo pripeljala še razred manjši avtomobil. MG je to napovedal prav v ozadju ženevske razstave, BYD tak avtomobil z modelom seagull na Kitajskem že ima.

Pri renaultu 5 bo ključna končna cena. Avtomobil žal nima več 22-kilovatnega polnilca AC, ki je bil pri Renaultovih malčkih zaščitni znak tako twinga kot zoeja. Manj kot štiri metre velik avtomobil s seboj kajpak prinaša nekaj omejitev, a petka ima na primer prtljažnik za sto litrov večji kot peugeot 208.

Vsi zgoraj navedeni električni avtomobili so v Sloveniji trenutno upravičeni do najvišje subvencije Eko Sklada, in sicer 6.500 evrov.

Kako je bilo lani z registracijami električnih mestnih avtomobilov?

Dacia je lani v Sloveniji registrirala 101 springa, Peugeot 137 električnih dvestoosmic (lep del tudi prek voznega parka sistema car sharinga Avant2Go), MG pa 109 električnih modelov MG 4. Pri evropskih znamkah, kot sta Peugeot in Opel, bo tudi po prenovi modelov 208 in corsa delež električnih ostal še zelo majhen. Razlika v ceni pri primerljivo opremljenih znaša brez upoštevane subvencije še vedno več kot deset tisoč evrov.

Peugeot je lani v Sloveniji registriral več kot 600 dvestoosmic, tudi na evropski ravni pa je 208 sodil med najbolj priljubljene bencinsko gnane avtomobile.