Pocenitve na plečih dobaviteljev? To so opozorila iz Ženeve.

Renaultov predsednik Luca de Meo je v Ženevi izpostavil potrebo po sodelovanju evropskih proizvajalcev. Izpostavil je primer letalskega proizvajalca Airbusa, ki je učinkovito povezal evropsko letalsko industrijo in je ob ameriškem Boeingu postal eden dveh ključnih proizvajalcev letal.

De Meo potrebo po povezovanju vidi predvsem v skupnih platformah, deljenju razvojnih stroškov in prilagajanju proizvodnje. Vsaj za zdaj je to ena najočitnejših poti proti cenovni konkurenčnosti s Kitajsko.

Koncept novega renault twinga. Foto: Renault

"Razvoj renaulta 5 je trajal tri leta, kar je leto manj kot pri predhodniku zoeju. Razvoj naslednjega modela twingo bo trajal le še dve leti. Ta hitra odzivnost bo vse pomembnejša," je bil v Ženevi jasen De Meo.

Renault tako že načrtuje povezovanje z Volkswagnom pri razvoju naslednjega električnega twinga (razred pod renaultom 5). Povezovanje pa si de Meo želi tudi pri nadaljnjem razvoju bencinskih motorjev, ki vsaj še desetletje ostajajo realnost.

Tudi kitajski MG Motors je imel lani v Evropi le 46-odstotni delež (daleč najvišji z izjemo povsem električnih znamk) električnih vozil. V Ženevi so na primer napovedali prihod novega hibridnega MG 3.

Tudi za MG Motor za zdaj še veliko pomenijo avtomobili s klasičnimi motorji. Foto: MG Motors

Težnjo po nižanju cen bodo občutili dobavitelji

Izzivi cenejše azijske konkurence pa se ne dotikajo le proizvajalcev, temveč tudi celotne dobaviteljske verige. Prav dobavitelji so in bodo med prvimi, ki bodo občutili zatiskanje pasu pri znamkah v luči iskanja možnosti za nižanje proizvodnih stroškov. Mnoge manjše dobavitelje je pred leti udarila že epidemija covid-19.

Izvršni direktor Stellantisa Carlos Tavares je dobaviteljem povedal, da kar 85 odstotkov izdelave električnega vozila odpade na nakup zunanjih materialov in sistemov. Dobavitelji bodo morali, tako trdi Tavares, nositi del stroškov.

Kitajci z drugačno organizacijo dobaviteljske verige

Med evropskimi tradicionalnimi in kitajskimi znamkami, ki so bolj osredotočene na električne pogone, je nekaj pomembnih organizacijskih razlik. Evropski proizvajalci se zanašajo na veliko zunanjih dobaviteljev, ki imajo ločene dobavne verige za bencinsko-dizelske in električne pogone, kitajski tekmeci pa imajo dobavno verigo integrirano veliko bolj vertikalno.

To pomeni, da skoraj vse izdelajo sami znotraj organizacije in s tem tudi lažje obvladujejo stroške. V Veliki Britaniji je na primer BYD dolphin okrog 27 odstotkov cenejši kot primerljiv Volkswagnov ID.3.

Evropski avtomobilski industriji prav tako ne gre na roko, da se prehod na polno električna vozila odvija počasi. Dlje kot traja, dlje morajo vzporedno razvijati in proizvajati oba tipa avtomobilov.

Veliki dobavitelji svarijo pred odpuščanji

Nekateri veliki dobavitelji so zadnji teden opozorili pred mogočimi večjimi odpuščanji. Med temi podjetji so bili Forvia, Continental in Bosch. Večji dobavitelji z izdatnejšimi kapitalskimi rezervami se bodo lažje zoperstavili novemu položaju, večji pa bodo izzivi za manjša dobaviteljska podjetja.

Avtomobilske tovarne so zato pred težkim kompromisom, kako z znižanjem stroškov doseči konkurenčnejše cene avtomobilov, a istočasno v poslovno brezno ne potisniti svojih partnerjev - dobaviteljev.