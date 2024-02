Bodo kljubovali "strategiji 2035"? Napoved za zdaj jasna.

Za zdaj se še nobeden med evropskimi proizvajalci avtomobilov ne more pohvaliti z večjim prebojem na trgu električnih avtomobilov. Proizvajalci poskušajo izdelati manjše in cenovno dostopnejše avtomobile, pri tem pa ohraniti tudi svojo konkurenčnost z vidika nove kitajske in ameriške konkurence.

Evropska avtomobilska industrija pa ne bo nasprotovala strategiji Evropske unije, da z letom 2035 dovoli le še prodajo novih avtomobilov brez neposrednih izpustov. Ta usmeritev ostaja neodvisna od razpleta letošnjih volitev v Evropski parlament.

"Odgovornost avtomobilske industrije ni, da se zoperstavi regulativam. Ne tekmujemo proti letu 2035, zdaj se moramo le še veliko bolj potruditi. Ustavitev prodaje novih avtomobilov s klasičnimi motorji je z letom 2035 potencialno izvedljiva, a doseči moramo prave pogoje," je v Ženevi dejal Luca de Meo, predsednik Renaulta in tudi Evropskega združenja evropskih proizvajalcev (ACEA).

Foto: Reuters

Do cenejših in bolj konkurenčnih avtomobilov tudi prek sodelovanja med tekmeci?

Renault je včeraj v Ženevi pokazal svoj novi električni avtomobil renault 5, ki na ceste prihaja že letos. V bližnji prihodnosti sledi še manjši električni avtomobil, ki bo predstavljal novo generacijo twinga. Tega bi lahko izdelovali tudi v Revozu, kar sicer še ni potrjeno, Renault pa bi lahko električnega malčka razvil skupaj z Volkswagnom.

"Morda moramo razmisliti o evropskem avtomobilskem Airbusu. Proizvajalci bi se lahko povezali, si delili razvojne stroške in bili bolj konkurenčni," je še povedal prvi mož Renaulta.