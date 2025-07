SAIC je na Kitajskem razkril novega MG 4, ki ga bodo začeli prodajati letos jeseni. To je naslednik MG 4, ki ga dobro poznamo tudi v Evropi. Avtomobil je bil dejansko uspešnejši izven Kitajske kot na njihovem domačem trgu.

Avtomobil bo postal večji. Dolg je 4,39 metra, širok je 1,84 metra, visok pa 1,55 metra. Medosna razdalja meri 2,75 metra. Na zadnji osi ima postavljen 120-kilovatni elektromotor, baterija pa je tipa LFP. Njene kapacitete za zdaj še niso razkrili.

V Sloveniji ga ne bo pred letom 2026

Oblikovno se precej razlikuje od MG 4, kakšrnega poznamo danes. Dobil je drugačen sprednji in zadnji del, kjer so mu vgradili tudi osvetljetno letev LED prek celotne širine avtomobile. MG 4 bo ohranil klasične kljuke in položaj vtičnice na sprednji levi strani avtomobila.

Novi MG 4 prihaja tudi v Evropo in Slovenijo, a to se pred letom 2026 ne bo zgodilo.

Foto: SAIC Foto: SAIC