Prihaja tudi v Evropo? Kitajci napadli z visoko tehnologijo in nizko ceno. #foto

Po poročanju kitajskih medijev je Xpeng v prvem polletju kupcem dostavil 197 tisoč novih avtomobilov, kar je je bilo 279 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Xpeng sodi med najhitreje rastoča kitajska zagonska avtomobilska podjetja, ki ima svoje prodajne lovke delno že razširjene tudi v Evropi.

G7 je dolg 4,9 metra, širok je 1,9 metra in ima 2,89 metra medosne razdalje. Umeščen je med kompaktni križanec G6 in večji športni terenec G9.

Foto: Xpeng

Foto: Xpeng

Nov 4,9 metra dolg športni terenec G7 je zanje pomemben prodajni adut, saj je predvsem tehnični prikaz Xpengovega znanja. Ima novo generacijo operacijskega čipa, ki so ga razvili sami in naj bi bil danes najzmogljivejši med vsemi novimi električnimi avtomobili. Ta čip bo del najbolje opremljenih G7 in ne bo del serijske opreme.

G7 uporablja baterijo robustnejšega tipa LFP in sicer s kapaciteto 68 ali 80 kilovatnih ur (kWh). Bateriji omogočata visoke moči polnjenja, kar po uradnih podatkih napoveduje polnjenje od 0 do 80 odstotkov v le 12 minutah. Motor na zadnji osi zmore 218 kilovatov (292 “konjev”) in 450 njutonmetrov navora. Možnosti dvojnega elektromotorja in štirikolesnega pogona ni.

G7 bo na Kitajskem resen tekmec tesli model Y

Prostornina prtljažnika je 819 litrov (razširitev je mogoča do 2.277 litrov), na voljo je tudi 42-litrski sprednji prtljažnik. Xpeng G7 je neposredni tekmec xiaomija YU7 in tesle model Y, ki je tako na natrpanem kitajskem trgu dobila še enega pomembnega konkurenta.

Xpeng je na kitajski trg z G7 vstopil z agresivno nizko ceno pod mejo 200 tisoč juanov (23 tisoč evrov). V prvih devetih minutah po začetku prodaje na Kitajskem so zanj prejeli prvih deset tisoč rezervacij.