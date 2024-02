Pokazali notranjost, cene še ne: izziv iz Kitajske za Evropo #foto

BYD bo v Evropo z modelom seal U pripeljal svojega prvega priključnega hibrida, ki pa bo na voljo tudi s povsem električnim pogonom. Seal U je tekmec uveljavljenim evropskim športnim terencem in tesli model Y.

BYD kot največji kitajski proizvajalec postopno odpira vrata pred še odločnejšim prihodom v Evropo. Danes so v Ženevi prvič v Evropi pokazali model seal U, ki je SUV-jevska izvedba že znanega seala v limuzinski izvedbi. Oba avtomobila tehnično sicer nista povsem primerljiva; limuzinski seal izhaja z 800-, seal U pa s klasične 400-voltne zasnove.

Seal U je dolg 4,77 metra, širok je 1,89 metra in ima 2,76 metra medosne razdalje. Prostornina prtljažnika znaša 552 litrov, a jo je mogoče povečati do 1.440 litrov.

Tako elektrika kot tudi priključni hibrid

V Evropi bo na voljo tako s polno električnim kot tudi priključnohibridnim pogonom. Pri električni različici bosta na voljo bateriji v kapaciteti 71 ali 87 kilovatnih ur (kWh), v obeh primerih gre za tip baterije LFP. Priključni hibrid pa elektromotor združuje z 1,5-litrskim bencinskim motorjem. Pri hibridu bo kapaciteta baterije 18,3 kilovatne ure, polniti pa jo bo mogoče tudi z enosmernim tokom DC, in sicer z močjo do 18 kilovatov.

BYD je lani v Evropi svojo ponudbo že razširil z modeloma atto 3 in dolphin, seal U pa je po klasičnem sealu in novem modelu tango, ki je večji električni športni terenec, nov adut za enega bolje prodajanih segmentov. Cene za seala U v Evropi še niso znane. Medtem ko je kitajska znamka v Italiji, Avstriji in na Madžarskem že uradno prisotna, se Slovenije z uradnim zastopništvom za zdaj še izogiba.

