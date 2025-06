Nov udarec Kitajcev. So šli tokrat s cenami prenizko? Oglasila se je celo politika.

BYD je kot največji kitajski proizvajalec avtomobilov še enkrat več znižal cene, in sicer vse do 34 odstotkov. To je še zaostrilo razmere na prenatrpanem trgu, kjer se več kot očitno dogaja izčrpavanje konkurence. Nekateri med njimi zato nove trge že iščejo zunaj Kitajske.

BYD dolphin surf bo v Evropi stal vsaj slabih 20 tisočakov. Foto: BYD

BYD je na primer znižal cene za model seagull (v Evropi se bo imenoval dolphin surf) na vsega 55.800 juanov oziroma 6.800 evrov. V Evropi bo ta avtomobil, pri tem je resda treba upoštevati dodatne stroške z logistiko in carinami, stal vsaj slabih 20 tisoč evrov.

Poleg tega pa so na trg poslali še električno vozilo seal 06, ki je po dimenzijah (dolžina 4,7 metra) primerljivo s teslo model Y. Začetna cena avtomobila za Kitajce je le 109.800 juanov oziroma nekaj več kot 13 tisoč evrov. Avtomobil je na voljo s tremi paketi opreme, vrtljivim zaslonom in dvema kapacitetama baterije (46 ali 56 kWh).

Kitajski vladni organi niso zadovoljni s cenovno vojno

Na ostro zniževanje cen so se že odzvali tudi nekateri kitajski vladni organi, med njimi homologacijski organ MIIT. Ti sicer poimensko niso omenjali znamk, a je bilo jasno, komu so opozorila najbolj namenjena. Kitajsko združenje avtomobilskih proizvajalcev (CPCA) je izpostavilo, da bi se morali proizvajalci osredotočiti na kakovost in tehnološki napredek ter da bi morali znižati svoje letošnje prodajne cilje.

Maja je prodaja novih avtomobilov že četrti mesec zapored na Kitajskem narasla. Prodaja je bila za 13,9 odstotka višja kot maja lani. Maja so Kitajci kupili oziroma registrirali 1,96 milijona novih avtomobilov. Delež priključnih avtomobilov (električni in priključni hibridi) je predstavljal 52 odstotkov trga, prodaja teh vozil pa je v primerjavi z lanskim majem zrasla za 28 odstotkov.