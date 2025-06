Nakup kitajskega avtomobila – kaj pa servis in popravila? Pogledali smo v ozadje.

Sta pomislek in skrb o čakalnih dobah na popravilo kitajskega avtomobila upravičena? Imajo kitajski avtomobilski prišleki ustrezno podporo, kdo ima centralno skladišče rezervnih delov v Evropi in kdo ga še nima? Kako uspešni so avtomobili z Daljnega vzhoda (pa ne iz Japonske) v Sloveniji?

Foto: Gregor Pavšič Uvoz kitajskih avtomobilov v Evropo je zaradi potrebne dokumentacije že vnaprej pogojen z določeno strateško usmeritvijo znamke, da vstopi tudi na ta trg. V prvi fazi uvozniki oziroma partnerski trgovci ponavadi nase prevzamejo breme uvoza rezervnih delov, ki jih tudi skladiščijo. Poskrbijo za nekaj najpogosteje potrebnih sestavnih delov, drugo po potrebi naročajo iz Kitajske. Predvsem manjše dele lahko hitro in tudi relativno poceni pripeljejo tudi s tovornimi letali.

Ko pa znamka v Evropi že pridobi določen prodajni obseg, kitajski lastnik začne načrtovati evropsko centralno skladišče. S tem so nato logistične poti še veliko hitrejše in bolj predvidljive, zaradi večje količine vozil pa je tudi nadomestnih delov bistveno več. So torej skrbi odveč?

Kitajske znamke so lani v Sloveniji registrirale več kot tisoč novih avtomobilov, v prvih petih mesecih letos pa že okrog 800.

Foto: Gregor Pavšič

Poln tovornjak je iz Nizozemske v Sloveniji v enem dnevu, letalski prevoz Kitajska–Slovenija je skrajnost

Kitajski Dongfeng, ki je v Sloveniji na robu dvajseterice vseh znamk na bruto avtomobilskem trgu in je letos z znamko Forthing z enoodstotnim tržnim deležem najuspešnejši med kitajskimi novodobnimi prišleki, ima v Evropi že centralno središče v nizozemskem Velnu. MG ima centralno skladišče za srednjevzhodno evropsko regijo pri Budimpešti (evropsko centralno je v Amsterdamu), v Slovenji prav tako prisoten Geely za zdaj evropske skladiščne centrale še nima.

"Pošiljke iz centralnega skladišča v Velnu dobivamo redno. Prevoz ponavadi poteka s tovornjaki. Kadar je ves tovornjak namenjen k nam, stvari dobimo v enem dnevu, sicer pa v približno treh dneh. Hišno opravimo tudi carinjenje in druge postopke. Tako imamo na zalogi dovolj delov. Če pa bi bilo kaj nujnega, se lahko obrnemo tudi na zastopnike znamke v naši regiji, naš partner je tudi kitajski prodajalec rezervnih delov, ob tem pa še neposredno proizvajalec. Težav ponavadi ni. Zamik je lahko le posledica slabe komunikacije ali pa če bi potrebovali nadomestni del povsem novega modela, ki ga zato še nismo prejeli," pravi Marko Femc, direktor podjetja Plan-net Avto, ki uvaža več kitajskih avtomobilskih znamk.

Skladišče, polno odbijačev, tu so vetrobranska stekla, zračne blazine, žarometi …

Sprehod po slovenskem centralnem skladišču, kamor so zaposleni ravno pospravljali prejete pošiljke iz Nizozemske, razkriva številne pakete s kitajskimi napisi. Več kot očitno ozadje s podporo deluje. V paketih so vetrobranska stekla, blažilniki, zračne blazine, razne obloge, na policah ne manjkajo odbijači. Forthing ima v Sloveniji trenutno 22 pooblaščenih serviserjev, ki s hitro pošto po potrebi tudi dobijo potrebne dele.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

MG ima centralno skladišče pri Budimpešti, Geely ga v Evropi še nima

Pri znamki MG rezervne dele črpajo iz skladišča v Novem mestu, ki si ga delijo z drugimi znamkami znotraj skupine (Renault, Dacia). Če rezervni del ni na voljo v Sloveniji, so pri MG pred dobrim letom odprli že omenjeno centralno skladišče za države regije CEE pri Budimpešti. Tam je na voljo več kot dva milijona kataloških številk, logistični partner pa zagotavlja dobavo v roku od dveh do treh delovnih dni.

MG ima ob tem evropsko skladišče v Amsterdamu, od tam pa rezervni del potuje okrog 14 dni. V najnujnejšem primeru je tudi pri tej znamki na voljo tovorno letalo. Taka dostava traja od dva do tri tedne.

Drugo evropsko skladišče je v Amsterdamu, od koder dobava rezervnih delov poteka približno 14 dni. V najnujnejšem primeru del naročijo neposredno iz Kitajske z letalskim transportom DHL. Takšna dostava traja od dveh do treh tednov. Pri MG izpostavljajo podatek, da so imeli lani v Sloveniji samo dva klica vlečne službe zaradi okvare vozila med vožnjo, njihovi avtomobili pa imajo tudi vključeno sedemletno brezplačno asistenco na cesti.

MG ima v Sloveniji osem prodajno-servisnih točk, nekateri med njimi pa uporabijo še svoje sekundarne lokacije.

Geely za zdaj evropskega središča za nadomestne dele še nima, ga pa načrtujejo. Nadomestne dele ima na zalogi uvoznik, po potrebi jih naročajo tako z Bližnjega vzhoda kot neposredno iz Kitajske.

Foto: Gregor Pavšič

Lani prvič prek tisoč, letos v petih mesecih že okrog 800 registracij

Tako kot pri skoraj vseh znamkah so tudi pri kitajskih znamkah mogoča odstopanja, a na trgu uradno prisotne znamke imajo ustrezno servisno podporo. S povečanjem obsega prodaje se bo ta še povečala. Kitajske znamke v Sloveniji se postopno prebijajo. Lani so Slovenci prvič v enem letu kupili več kot tisoč neposredno kitajskih avtomobilov. V premijskem segmentu je preboj zanje težji, ker dražji kitajski avtomobili še nimajo enakega statusnega simbola kot avtomobili uveljavljenih nemških znamk, drugače pa je v cenovnem segmentu od 20 do 45 tisoč evrov. Tu so kupci že bolj racionalno usmerjeni in jim je prav gotovo všeč, da so avtomobili iz Kitajske ponavadi precej bolj opremljeni, da ponujajo precej avtomobila za svoj denar.

Štiri vodilne kitajske znamke v Sloveniji:

Forthing (21. mesto) – 261 registracij

MG (22. mesto) – 248 registracij

Geely (25. mesto) – 170 registracij

Dongfeng (29. mesto) – 109 registracij

Za primerjavo: prvih osem znamk ima v petih mesecih več kot tisoč registracij. Deseti Audi je pri 893, petnajsti Nissan pri 450, dvajseti Seat jih ima 284.

Graditev zaupanja prek partnerstev z uveljavljenim (družinskimi) trgovci

Zaupanje potencialnih kupcev se gradi postopno in podobno kot pred več deset leti, ko so se na evropski trg prebijale znamke iz Japonske in nato še Koreje. Dongfeng se je v Sloveniji prek osrednjega uvoznika Plan-net Avto povezal z uveljavljenimi trgovci, ki v lokalnem okolju delujejo že dolgo (tudi več generacij v primeru družinskih podjetij). "Če kitajski znamki zaupa servis z dolgo tradicijo, mu lahko zaupam tudi jaz" – po tem načelu so že naredili opazen preboj. Pri teh trgovcih gre večinoma za koncept multibranda, kjer torej trgovec prodaja vozila različnih znamk.

Foto: Leapmotor

Forthing je letos v prvih petih mesecih v Sloveniji registriral 224 modelov T5, kar je primerljivo z audijem Q3, škodo karoq, mazdo CX-30 in volkswagnom ID.4. T5 je tako največkrat registriran kitajski avtomobil letos. Forthing je skupaj registriral 261 vozil, s čimer jim je uspelo preseči en odstotek tržnega deleža v Sloveniji.

Pri večini znamk je sklenjenih več prodajnih pogodb, a statistiko registracij "motijo" tudi neredne dobave z ladjami z Daljnega vzhoda. Nekateri avtomobili se sicer tudi izognejo omenjeni uradni statistiki, a vendarle gre za zdaj še za nišne modele. Pred tedni se je v Sloveniji uradno začela prodaja znamke BAIC, prihajajo tudi Hongqi, Xpeng, Leapmotor, prej ali slej tudi BYD.